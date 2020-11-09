Кремль переадресовал компетентным органам вопрос о запретах Сафронову

Иван Сафронов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Кремле не могут сказать, разделяет ли президент России Владимир Путин позицию ФСБ, которая запретила арестованному по обвинению в государственной измене экс-журналисту Ивану Сафронову позвонить матери. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, определение режима пребывания в СИЗО не является прерогативой главы государства или администрации президента.

«Я здесь могу вас только переадресовать в компетентные органы, в обязанности которых входит определение такого режима», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, разделяет ли позицию ФСБ президент и не считает ли, что подобный запрет нарушает принцип гуманизма, заложенный в Конституции России.

Ранее Следственное управление ФСБ не разрешило Сафронову позвонить матери в день ее рождения. В постановлении ведомства говорилось, что арестованный может использовать телефонные переговоры для «скрытого обмена информацией» и выполнения «разведывательных заданий иностранной службы».