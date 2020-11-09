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Кремль переадресовал компетентным органам вопрос о запретах Сафронову

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В Кремле не могут сказать, разделяет ли президент России Владимир Путин позицию ФСБ, которая запретила арестованному по обвинению в государственной измене экс-журналисту Ивану Сафронову позвонить матери. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По словам Пескова, определение режима пребывания в СИЗО не является прерогативой главы государства или администрации президента.

«Я здесь могу вас только переадресовать в компетентные органы, в обязанности которых входит определение такого режима», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, разделяет ли позицию ФСБ президент и не считает ли, что подобный запрет нарушает принцип гуманизма, заложенный в Конституции России.

Адвокат заявил о запрете следствия на разговор Сафронова с матерью
Общество
Иван Сафронов

Ранее Следственное управление ФСБ не разрешило Сафронову позвонить матери в день ее рождения. В постановлении ведомства говорилось, что арестованный может использовать телефонные переговоры для «скрытого обмена информацией» и выполнения «разведывательных заданий иностранной службы».

После этого профсоюз журналистов и работников СМИ создал петицию с просьбой разрешить Сафронову общение с близкими родственниками. Петиция адресована Путину и директору ФСБ Александру Бортникову. В профсоюзе отметили, что права Сафронова в СИЗО грубо нарушаются.

Сотрудники ФСБ задержали Сафронова 7 июля. По версии следствия, в 2017 году он отправил секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России с одним из ближневосточных государств чешской разведке, а конечным получателем этих данных были США. Сам Сафронов свою вину не признает и полагает, что арест связан с его журналистской деятельностью.

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В октябре защитник журналиста Иван Павлов сообщил РБК, что следствие раскрыло Сафронову имя предполагаемого агента Чехии, с которым, по версии обвинения, он сотрудничал. При это адвокат пояснил, что не может назвать имя нового фигуранта дела из-за подписки о неразглашении.

Дмитрий Песков Иван Сафронов ФСБ
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 273
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Адвокат заявил о запрете следствия на разговор Сафронова с матерью
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Журналисты попросили ФСБ разрешить Сафронову позвонить матери
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Песков сообщил об осведомленности Путина о деле журналиста Сафронова
Общество
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