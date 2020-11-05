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Журналисты попросили ФСБ разрешить Сафронову позвонить матери

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Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Профсоюз журналистов и работников СМИ создал петицию с просьбой разрешить арестованному по обвинению в государственной измене экс-журналисту Ивану Сафронову общение с близкими родственниками. Петиция адресована президенту России Владимиру Путину и директору ФСБ Александру Бортникову. Об этом сообщается в Facebook организации.

«Профсоюз считает, что права Ивана Сафронова в СИЗО грубо нарушаются, и требует разрешить ему общение с ближайшими родственниками», — указано в сообщении.

В частности, профсоюз указал на недопустимость и абсурдность следственного запрета на звонок матери, который Сафронов хотел сделать в середине ноября. У женщины будет юбилей, с чем подозреваемый хотел ее поздравить.

Следствие мотивировало отказ тем, что разговор с матерью обвиняемый может использовать для «скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию».

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Иван Сафронов

Как отмечает профсоюз, у Сафронова не было возможности пообщаться с родственниками с момента его ареста в начале июля. С точки зрения объединения журналистов, таким образом ФСБ пытается морально давить на Сафронова и его окружение.

Сафронов работал корреспондентом «Коммерсанта» и «Ведомостей». В последнее время он был советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Согласно последнему решению суда, Сафронов останется под арестом до 7 декабря.

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По версии обвинения, в 2017 году Сафронов передал через интернет агенту иностранной разведки секретную информацию, конечным получателем которой были США. Сам Сафронов свою вину не признает и считает, что арест связан с его журналистской деятельностью.

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