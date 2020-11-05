Журналисты попросили ФСБ разрешить Сафронову позвонить матери

Иван Сафронов (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Профсоюз журналистов и работников СМИ создал петицию с просьбой разрешить арестованному по обвинению в государственной измене экс-журналисту Ивану Сафронову общение с близкими родственниками. Петиция адресована президенту России Владимиру Путину и директору ФСБ Александру Бортникову. Об этом сообщается в Facebook организации.

«Профсоюз считает, что права Ивана Сафронова в СИЗО грубо нарушаются, и требует разрешить ему общение с ближайшими родственниками», — указано в сообщении.

В частности, профсоюз указал на недопустимость и абсурдность следственного запрета на звонок матери, который Сафронов хотел сделать в середине ноября. У женщины будет юбилей, с чем подозреваемый хотел ее поздравить.

Следствие мотивировало отказ тем, что разговор с матерью обвиняемый может использовать для «скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию».