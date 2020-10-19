Следователи назвали Сафронову имя его предполагаемого вербовщика

Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следствие раскрыло бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову и его защите имя предполагаемого агента чешской разведки, с которым, как считают следователи, сотрудничал Сафронов. Его обвиняют в государственной измене и передаче за рубеж сведений из разряда государственной тайны. О новых деталях дела РБК сообщил адвокат экс-журналиста Иван Павлов.

По его словам, имя агента фигурирует в новых постановлениях следствия. Из-за подписки о неразглашении данных Павлов не смог уточнить, о ком именно идет речь в материалах.

Юрист отметил, что с Сафроновым проводят следственные действия несколько раз в неделю, но до сих пор ФСБ не предъявила доказательств его государственной измены. Также нет конкретики в вопросе, какие именно сведения он передавал иностранной разведке. «Известна только тематика: информация была связана с военно-техническим сотрудничеством России с африканским государством и действиями российских вооруженных сил на Ближнем Востоке», — указал Павлов.