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Дело Ивана Сафронова ,  
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Следователи назвали Сафронову имя его предполагаемого вербовщика

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следствие раскрыло бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей», советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову и его защите имя предполагаемого агента чешской разведки, с которым, как считают следователи, сотрудничал Сафронов. Его обвиняют в государственной измене и передаче за рубеж сведений из разряда государственной тайны. О новых деталях дела РБК сообщил адвокат экс-журналиста Иван Павлов.

По его словам, имя агента фигурирует в новых постановлениях следствия. Из-за подписки о неразглашении данных Павлов не смог уточнить, о ком именно идет речь в материалах.

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Общество
Иван Сафронов

Юрист отметил, что с Сафроновым проводят следственные действия несколько раз в неделю, но до сих пор ФСБ не предъявила доказательств его государственной измены. Также нет конкретики в вопросе, какие именно сведения он передавал иностранной разведке. «Известна только тематика: информация была связана с военно-техническим сотрудничеством России с африканским государством и действиями российских вооруженных сил на Ближнем Востоке», — указал Павлов.

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Иван Сафронов

Как пишет ТАСС со ссылкой на Павлова, следствие назвало Сафронову имя его предполагаемого вербовщика. Адвокат отметил, что это «ожидаемая фигура, о которой сообщалось раньше». Сафронов дал «исчерпывающие показания» о взаимоотношениях с этим человеком.

Ранее СМИ называли предполагаемым вербовщиком Сафронова чешского журналиста Мартина Лариша. В 2010–2012 годах он работал в Москве как журналист газеты Lidove noviny, позже возглавил Центр анализа и профилактики безопасности, который готовит доклады о безопасности в Восточной Европе и Африке. Лариш опроверг свою причастность к деятельности какой-либо разведслужбы и пояснил, что общался с Сафроновым как друг и коллега.

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ФСБ задержала Сафронова в начале июля. По версии обвинения, его завербовали в 2012 году. В 2017 году он отправил по интернету секретную информацию чешской разведке, ее конечным получателем были США. Изначально Лефортовский суд Москвы поместил Сафронова под стражу до 6 сентября. Позже, 2 сентября, суд продлил арест на три месяца. Сам подозреваемый не признает вину.

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