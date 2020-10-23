Адвокат заявил о запрете следствия на разговор Сафронова с матерью

Иван Сафронов (Фото: АГН «Москва»)

Обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса» и бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову не дали позвонить матери в день ее рождения. Фотографию соответствующего постановления Следственного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) опубликовал адвокат Сафронова Иван Павлов на своей странице в Facebook.

«Установлено, что телефонные переговоры <…> могут быть использованы Сафроновым И.И. для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной службы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию», — говорится в документе.

Сотрудники ФСБ задержали Сафронова 7 июля 2020 года. По версии следствия, в 2017 году он отправил секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России с одним из ближневосточных государств чешской разведке, конечным получателем которой были США. Сам Сафронов свою вину не признает и считает, что арест связан с его журналистской деятельностью.

Ранее защитник экс-журналиста рассказал РБК, что следствие раскрыло Сафронову имя предполагаемого агента Чехии, с которым, по версии обвинения, он сотрудничал. Павлов пояснил, что не может назвать имя нового фигуранта дела из-за подписки о неразглашении.