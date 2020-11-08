Правозащитники заявили о более 300 задержанных на протестах в Белоруссии
Число задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии в воскресенье превысило 300 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
По данным правозащитников, первые точечные задержания в Минске начались около 12:00 8 ноября.
По состоянию на 16:15 мск в списке центра насчитываются 312 человек. Наибольшее число задержаний провели в Минске, однако также имеется информация о задержанных в Ляховичах, Витебске и Гомеле.
Среди задержанных есть журналисты. Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, власти задержали журналиста информагентства БелаПАН Яна Авсеюшкина и фотокорреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Святослава Зоркого.