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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники заявили о более 300 задержанных на протестах в Белоруссии

Среди задержанных есть журналисты. По данным Telegram-каналов, задержания носят точечный характер. В воскресенье в Минске проходит «Марш народовластия»
Фото:Reuters
Фото: Reuters

Число задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии в воскресенье превысило 300 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, первые точечные задержания в Минске начались около 12:00 8 ноября.

По состоянию на 16:15 мск в списке центра насчитываются 312 человек. Наибольшее число задержаний провели в Минске, однако также имеется информация о задержанных в Ляховичах, Витебске и Гомеле.

Среди задержанных есть журналисты. Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, власти задержали журналиста информагентства БелаПАН Яна Авсеюшкина и фотокорреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Святослава Зоркого.

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Роман Попков

В МВД Белоруссии РБК сообщили, что информация о задержаниях на акции протеста будет в понедельник. В минском ГУВД на звонки РБК не ответили.

8 ноября в Минске проходит «Марш народовластия». Люди начали собираться у здания ратуши, на площади Свободы и улице Немига, после чего направились к стеле «Минск — город-герой».

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По сообщениям Telegram-каналов, во время акции задержания продолжали носить точечный характер. В некоторых частях города люди вставали в цепи солидарности, проезжающие машины сигналили им, пишет Onliner.

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В связи с акцией протеста в белорусской столице закрыли станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига», «Фрунзенская».

Акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа, они начались после выборов президента страны. По данным ЦИК, победил действующий лидер Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его основная соперница от оппозиции Светлана Тихановская набрала чуть более 10%. Оппозиция заявила о нарушениях при голосовании и потребовала аннулировать результаты выборов.

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В ноябре Лукашенко пообещал провести новые выборы в Белоруссии, если граждане примут соответствующее решение. «Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение», — заявил он.

Россия признала Лукашенко легитимным главой государства в отличие от многих стран ЕС и США.

Авторы
Виктория Тютина, Мария Лисицына
При участии
Евгения Лебедева
Минск протесты задержанные
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