Правозащитники заявили о более 300 задержанных на протестах в Белоруссии

Среди задержанных есть журналисты. По данным Telegram-каналов, задержания носят точечный характер. В воскресенье в Минске проходит «Марш народовластия»

Фото: Reuters

Число задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии в воскресенье превысило 300 человек. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, первые точечные задержания в Минске начались около 12:00 8 ноября.

По состоянию на 16:15 мск в списке центра насчитываются 312 человек. Наибольшее число задержаний провели в Минске, однако также имеется информация о задержанных в Ляховичах, Витебске и Гомеле.

Среди задержанных есть журналисты. Как сообщила Белорусская ассоциация журналистов, власти задержали журналиста информагентства БелаПАН Яна Авсеюшкина и фотокорреспондента «Комсомольской правды в Беларуси» Святослава Зоркого.