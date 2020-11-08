В Минске начались задержания на новой акции протеста

Фото: tut.by / Telegram

В Минске, где с августа продолжаются протесты против итогов президентских выборов в Белоруссии, начались задержания, сообщают Tut.by и «Наша Нива» в Telegram.

По данным Tut.by, рядом с ратушей задержали несколько человек. «Наша Нива» сообщает о задержаниях рядом с ратушей и Дворцом спорта.

Telegram-канал «Нехта» сообщает, что в белорусской столице проходит «Марш народовластия». Люди собрались у здания ратуши, на площади Свободы и улице Немига, после чего направились к стеле «Минск — город-герой». У стелы собравшиеся скандируют «Жыве Беларусь!» («Да здравствует Белоруссия!»).

В Минске закрыли станции метро «Октябрьская», «Купаловская», «Площадь Победы», «Немига», «Фрунзенская». В городе наблюдаются проблемы с мобильным интернетом, сообщают Telegram-каналы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУВД Мингорисполкома.