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Лукашенко назвал условие для новых выборов

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в стране, когда граждане примут такое решение. Об этом, как передает Telegram-канала «Пул первого», близкий к белорусскому президенту, он заявил на открытии третьей линии минского метро.

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент обещал провести новые выборы только после конституционной реформы. По его словам, действующая Конституция дает слишком много прав президенту и будет опасно передать ее кому попало.

Также Лукашенко обещал вынести проект новой Конституции на всеобщее обсуждение. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», — объяснил он.

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В России приветствовали инициативу Лукашенко. Как заявил президент Владимир Путин, проект новой Конституции является шагом навстречу белорусской оппозиции. При этом он отметил, что Москва не собирается вмешиваться в этот процесс и судьбу Белоруссии должен решать народ. 

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