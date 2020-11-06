Лукашенко назвал условие для новых выборов

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых выборов в стране, когда граждане примут такое решение. Об этом, как передает Telegram-канала «Пул первого», близкий к белорусскому президенту, он заявил на открытии третьей линии минского метро.

«Некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы примете решение», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент обещал провести новые выборы только после конституционной реформы. По его словам, действующая Конституция дает слишком много прав президенту и будет опасно передать ее кому попало.

Также Лукашенко обещал вынести проект новой Конституции на всеобщее обсуждение. «Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения», — объяснил он.