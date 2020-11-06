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Пандемия коронавируса ,  
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Лекарство от коронавируса «Авифавир» станет бесплатным для пациентов

Отечественный противовирусный препарат для лечения COVID-19 &laquo;Авифавир&raquo;
Отечественный противовирусный препарат для лечения COVID-19 «Авифавир» (Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости)

Российский препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» будут выдавать пациентам бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что РФПИ и группа компаний «ХимРар» получили разрешение на амбулаторное применение данного препарата. Он станет бесплатным в рамках распоряжения правительства о финансировании приобретения лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

РФПИ и «ХимРар» рассчитывают удвоить производство препарата до 200 тыс. упаковок в месяц. Пациенты должны будут принимать «Авифавир» по назначению и под строгим медицинским контролем лечащего врача.

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Фото:РИА Новости

Препарат «Авифавир» получил государственную регистрацию в мае текущего года. Он является аналогом японского противовирусного препарата «Фавипиравир».

Как ранее заявили в ведомстве, во время клинических испытаний препарат показал эффективность 90%. Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что стоимость «Авифавира» в аптеках составит около 8 тыс. руб.

В июне Минздрав зарегистрировал еще один российский аналог — препарат «Арепливир», его производит компания «Промомед». 17 сентября Минздрав разрешил амбулаторно применять его и препарат «Коронавир», они поступили в аптеки. Цена «Арепливира» составляет более 12 тыс. руб.

В конце октября президент Владимир Путин заявил, что правительство обсуждает доступность препаратов для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении. Глава государства попросил выделить средства на обеспечение амбулаторных больных лекарствами незамедлительно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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лекарство РФПИ коронавирус COVID-19
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