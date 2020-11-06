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Пандемия коронавируса ,  
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Нарышкин заявил о естественном происхождении коронавируса

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Служба внешней разведки России (СВР) не обладает достоверными данными о том, что коронавирус SARS-CoV-2 получили искусственным путем. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал Нарышкин.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По словам директора СВР, происхождения вируса — не принципиальный вопрос для российских ученых, так как они заняты борьбой с коронавирусом.

Об искусственном происхождении инфекции ранее говорили власти США. Весной президент США Дональд Трамп заявил, что обладает данными о зарождении SARS-CoV-2 в лаборатории Уханя. Также это утверждал госсекретарь Майк Помпео. По его словам, на искусственное происхождение вируса указывает множество факторов.

При этом в Пентагоне заявляли о природном происхождении коронавируса. Председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли сообщил, что на это указывают полученные свидетельства. Он также отметил, что тема происхождения вируса породила множество слухов и спекуляций в СМИ.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Местные власти сообщали, что заразившиеся работали на местном рынке морепродуктов. Позже специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая провели исследование, по итогам которого пришли к выводу, что источником инфекции оказались животные. Новый коронавирус оказался на 90% похож на тот, который обнаружили у летучих мышей в провинции Чжэцзян.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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