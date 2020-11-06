Нарышкин заявил о естественном происхождении коронавируса

Сергей Нарышкин (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Служба внешней разведки России (СВР) не обладает достоверными данными о том, что коронавирус SARS-CoV-2 получили искусственным путем. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — сказал Нарышкин.

По словам директора СВР, происхождения вируса — не принципиальный вопрос для российских ученых, так как они заняты борьбой с коронавирусом.

Об искусственном происхождении инфекции ранее говорили власти США. Весной президент США Дональд Трамп заявил, что обладает данными о зарождении SARS-CoV-2 в лаборатории Уханя. Также это утверждал госсекретарь Майк Помпео. По его словам, на искусственное происхождение вируса указывает множество факторов.