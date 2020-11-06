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В Москве проверят компанию Deloitte на соблюдение требования об удаленке

Фото:Jack Taylor / Getty Images
Фото: Jack Taylor / Getty Images
Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) проверит соблюдение указа мэра Москвы Сергея Собянина о переводе 30% всех сотрудников на удаленную работу в консалтинговой компании Deloitte. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом со ссылкой на главного инспектора ОАТИ Андрея Поплавского.

«Сегодня сотрудникам ОАТИ вручено уведомление о вызове консалтинговой компании Deloitte в инспекцию для уточнения сведений о количестве сотрудников, переведенных на удаленный режим работы», — сообщил он.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Если в результате проверки будут обнаружены нарушения, компанию могут оштрафовать на 300 тыс. руб.

Ранее за несвоевременное предоставление списков сотрудников на удаленной работе штрафом пригрозили компании «ВЭБ-лизинг», интегрированной в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Тогда руководство компании пояснило, что уже передало сведения обо всех сотрудниках «ВЭБ-лизинг» вместе с сотрудникам ВЭБ.РФ, так как фактически они значатся работниками одной и той же компании.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Согласно указу Сергея Собянина, все столичные предприятия с 5 октября обязаны перевести не менее 30% всех сотрудников на удаленную работу из-за ухудшения эпидемиологический ситуации в городе. Компании должны регулярно отчитываться о сотрудниках, переведенных на удаленку, и передавать данные о них правительству города.

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По данным оперативного штаба, Москва является лидером по количеству заболевших COVID-19 среди регионов России. За минувшие сутки в городе выявили более 5,2 тыс. зараженных. Всего за время пандемии в столице зафиксировали свыше 450 тыс. случаев заражения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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