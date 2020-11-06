В Москве проверят компанию Deloitte на соблюдение требования об удаленке
«Сегодня сотрудникам ОАТИ вручено уведомление о вызове консалтинговой компании Deloitte в инспекцию для уточнения сведений о количестве сотрудников, переведенных на удаленный режим работы», — сообщил он.
Если в результате проверки будут обнаружены нарушения, компанию могут оштрафовать на 300 тыс. руб.
Ранее за несвоевременное предоставление списков сотрудников на удаленной работе штрафом пригрозили компании «ВЭБ-лизинг», интегрированной в госкорпорацию ВЭБ.РФ. Тогда руководство компании пояснило, что уже передало сведения обо всех сотрудниках «ВЭБ-лизинг» вместе с сотрудникам ВЭБ.РФ, так как фактически они значатся работниками одной и той же компании.