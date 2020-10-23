В ВЭБ.РФ ответили на угрозу штрафом из-за данных по ушедшим на удаленку

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Компания «ВЭБ-лизинг», об угрозе штрафа которой из-за нарушения требований властей Москвы о переводе сотрудников на удаленку 23 октября сообщил столичный оперштаб, с 2019 года интегрирована в госкорпорацию ВЭБ.РФ, которая и передала необходимую властям информацию о работниках, сообщили РБК в пресс-службе корпорации.

«ВЭБ-лизинг» в 2019 году интегрирована в ВЭБ.РФ, фактически ее сотрудники работают в головной компании, данные по которой предоставлены своевременно и в полном объеме», говорится в сообщении.

О том, что «ВЭБ-лизинг» могут оштрафовать на 300 тыс. руб. за нарушение требований правительства Москвы о переводе 30% сотрудников компаний на удаленку, сообщил столичный оперативный штаб в Telegram.

«Компания «ВЭБ-лизинг» несвоевременно предоставила списки граждан, направленных на удаленную работу. За данное нарушение по статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф до 300 тыс. руб.», говорится в сообщении.