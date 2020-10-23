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Пандемия коронавируса ,  
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В ВЭБ.РФ ответили на угрозу штрафом из-за данных по ушедшим на удаленку

Фото:Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компания «ВЭБ-лизинг», об угрозе штрафа которой из-за нарушения требований властей Москвы о переводе сотрудников на удаленку 23 октября сообщил столичный оперштаб, с 2019 года интегрирована в госкорпорацию ВЭБ.РФ, которая и передала необходимую властям информацию о работниках, сообщили РБК в пресс-службе корпорации.

«ВЭБ-лизинг» в 2019 году интегрирована в ВЭБ.РФ, фактически ее сотрудники работают в головной компании, данные по которой предоставлены своевременно и в полном объеме», говорится в сообщении.

О том, что «ВЭБ-лизинг» могут оштрафовать на 300 тыс. руб. за нарушение требований правительства Москвы о переводе 30% сотрудников компаний на удаленку, сообщил столичный оперативный штаб в Telegram.

«Компания «ВЭБ-лизинг» несвоевременно предоставила списки граждан, направленных на удаленную работу. За данное нарушение по статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф до 300 тыс. руб.», говорится в сообщении.

Собянин сообщил о жалобах на отказ переводить сотрудников на удаленку
Общество
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Ранее источники РБК сообщили, что столичные власти направили письма в Сбербанк, ВТБ, РЖД и Mail.ru с предупреждением том, что за возвращение на рабочие места сотрудников, данные о которых переданы как о работающих удаленно, грозит штраф.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, столичные предприятия обязаны перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу из-за роста распространения коронавирусной инфекции. Требование стало обязательным с 5 октября 2020 года.

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Московские власти также обязали компании регулярно отчитываться о сотрудниках, переведенных на удаленку, и предоставлять данные о них администрации города. Согласно требованию мэрии, организации должны сообщать о номерах телефонов, машин и транспортных карт, работающих дистанционно.

По данным оперативного штаба, за прошедшие стуки в России зафиксировали более 17 тыс. случаев заражения коронавирусом. Это самый большой суточный прирост заболевших за все время пандемии. Из них более 5 тыс. случаев выявили в Москве.


 

штраф коронавирус «ВЭБ-лизинг»
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