В Москве за сутки выявили 5255 заболевших COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выявили 5255 случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в Telegram.

Число зараженных в столице с начала эпидемии достигло 450 436 человек. В столице за последние 24 часа умерли 67 человек, общее число умерших составляет 7 071, выздоровели 3670 человек (общее число выздоровевших — 329 201).

Накануне в Москве было зафиксировано максимальное число заболевших COVID-19 с начала осени за сутки — 5826 человек. Предыдущий максимум случаев COVID-19 за осень регистрировали 23 октября — тогда коронавирусом заразились 5478 человек. Столица удерживает лидерство по числу новых случаев инфицирования среди регионов. Число инфицированных COVID-19 начало расти с сентября.