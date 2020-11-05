Фигуранта дела о торговле детьми объявили в международный розыск

Константин Свитнев (Фото: Константин Свитнев / Facebook)

Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей Константина Свитнева. Об этом РБК заявил его адвокат Игорь Трунов.

«Сегодня рассмотрение меры пресечения. Если сегодня изберут меру пресечения арест, то тогда начинает действовать международный розыск и начинает запускаться процедура Интерпола и экстрадиции», — пояснил адвокат.

В пресс-службе Басманного суда Москвы РБК сообщили, что в суд поступили материалы дела по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Свитнева.

«В связи с объявлением Свитнева в международный розыск следователь просит избрать в отношении последнего стражу на два месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента экстрадиции Свитнева на территорию РФ», — добавили в суде.