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Общество ,  
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Фигуранта дела о торговле детьми объявили в международный розыск

Константин Свитнев
Константин Свитнев (Фото: Константин Свитнев / Facebook)

Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта дела о торговле детьми от суррогатных матерей Константина Свитнева. Об этом РБК заявил его адвокат Игорь Трунов.

«Сегодня рассмотрение меры пресечения. Если сегодня изберут меру пресечения арест, то тогда начинает действовать международный розыск и начинает запускаться процедура Интерпола и экстрадиции», — пояснил адвокат.

В пресс-службе Басманного суда Москвы РБК сообщили, что в суд поступили материалы дела по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в отношении Свитнева.

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Фото:Александр Легкий / Global Look Press

«В связи с объявлением Свитнева в международный розыск следователь просит избрать в отношении последнего стражу на два месяца с момента задержания его на территории РФ либо с момента экстрадиции Свитнева на территорию РФ», — добавили в суде.

Свитнева обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а, в» ч. 3 ст. 127.1 УК России; п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК России (Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека).

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Константин Свитнев — директор компании «Росюрконсалтинг». Компания специализируется на репродуктивном праве, в частности, правовом обеспечении и комплексном ведении персонализированных программ суррогатного материнства.

Уголовное дело по факту торговли людьми было возбуждено в январе, после обнаружения в подмосковной квартире тела младенца. Кроме него в помещении находились еще трое новорожденных детей от суррогатных матерей. В конце июня полиция в Москве нашла еще пятерых новорожденных под присмотром двух женщин.

Ранее в рамках уголовного дела по обвинениям в торговле детьми были арестованы врачи Тарас Ашитков, Лилия Панаиоти, Юлиана Иванова, Валентина Чернышова, юрист Роман Емашев, гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников и переводчик Кирилл Анисимов. Еще одна подозреваемая, Татьяна Блинова, была отправлена под домашний арест.

3 ноября суд заочно арестовал суррогатную мать, гражданку Украины Ирину Когут.

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