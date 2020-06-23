Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

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Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

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«Они живы, здоровы, находятся в больнице. Разыскиваются их мамы, работает следственный комитет, органы опеки», — сказала она. По словам Ярославской, жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением взрослых.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения младенцев в квартире на северо-востоке Москвы, говорится в сообщении на сайте следственного управления по Москве.

По данным следствия, дети найдены в жилом доме на улице Аргуновской. По предварительным данным, их возраст составляет от шести дней до полугода. «С детьми находились две женщины, личности которых в настоящее время устанавливаются», — говорится в сообщении пресс-службы.