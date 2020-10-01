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Пушкина написала генпрокурору о «деле против геев и суррогатных матерей»

Намерение отбирать детей у одиноких отцов, пользовавшихся услугами суррогатных матерей, противоречит Конституции, считает депутат. Ранее ТАСС сообщил о готовящихся арестах мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей
Оксана Пушкина
Оксана Пушкина (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась с письмом (есть у РБК) к генеральному прокурору Игорю Краснову из-за появившейся накануне информации о планах Следственного комитета арестовать одиноких отцов, которые прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помощи суррогатных матерей.

Накануне ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует задержания мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Источник агентства говорил, что эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация» и им может быть предъявлено обвинение в покупке детей. Официального подтверждения эта информация не получала.

Пушкина назвала подобные действия неконституционными. По ее словам, утверждения, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией не могут быть донорами противоречат 19-й статье Конституции, где говорится о равных правах для мужчин и женщин.

Депутат попросила генпрокурора неравнодушно отнестись к этой истории и проверить сообщения о задержаниях и арестах. Как объяснила РБК Пушкина, она направила депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы не допустить изъятия детей и помещения их в интернаты. «Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия», — сообщила она.

Депутат отметила, что согласно действующему приказу Министерства здравоохранения № 107Н донорами при оплодотворении может быть только семейная пара и одинокая женщина, а мужчина нет. «Казалось бы, должен быть отдельный закон, который полностью соответствует Конституции. В недрах Госдумы существует целый Комитет по охране здоровья, в недрах которого лежит законопроект, призванный регулировать проведение ЭКО. Лежит без движения, что неудивительно, учитывая влияние, которое сегодня имеет РПЦ», — сказала Пушкина.

Существующий правовой пробел, по ее словам, и приводит к угрозам отобрать детей и отправить их в детские дома на основании якобы нетрадиционной сексуальной ориентации одиноких отцов, «которая не является основанием в ограничении прав, да к тому же недоказуема».

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Оксана Пушкина

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«РПЦ ведет большую работу по сохранению истории и традиций России, но в вопросах в развития биотехнологий лучше прислушиваться к научному сообществу. У нас светское государство, где все решения должны приниматься в строгом соответствии с законом. Я считаю происходящее вопиющим нарушением прав не только отцов, но и детей, старшие из которых в следующем году должны пойти в школу», — сказала депутат.

В свою очередь глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов в эфире телеканала «Спас» 20 сентября заявил, что РПЦ по-прежнему призывает государство вывести ЭКО из программы обязательного медицинского страхования. Как сообщало агентство «Интерфакс», ЭКО он назвал бизнесом, который продвигается через медицинскую систему. По мнению священника, люди должны лечить бесплодие вместо того, чтобы пользоваться такими услугами.

Авторы
Кирилл Сироткин, Артем Филипенок
РПЦ Оксана Пушкина дети
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