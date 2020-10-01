Пушкина написала генпрокурору о «деле против геев и суррогатных матерей»
Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась с письмом (есть у РБК) к генеральному прокурору Игорю Краснову из-за появившейся накануне информации о планах Следственного комитета арестовать одиноких отцов, которые прибегли к процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и помощи суррогатных матерей.
Накануне ТАСС сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела о торговле детьми планирует задержания мужчин, которые прибегли к помощи суррогатных матерей для рождения детей. Источник агентства говорил, что эти мужчины, в соответствии с законом, не могли быть донорами при экстракорпоральном оплодотворении, «так как у них нетрадиционная сексуальная ориентация» и им может быть предъявлено обвинение в покупке детей. Официального подтверждения эта информация не получала.
Пушкина назвала подобные действия неконституционными. По ее словам, утверждения, что мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией не могут быть донорами противоречат 19-й статье Конституции, где говорится о равных правах для мужчин и женщин.
Депутат попросила генпрокурора неравнодушно отнестись к этой истории и проверить сообщения о задержаниях и арестах. Как объяснила РБК Пушкина, она направила депутатский запрос в Генпрокуратуру, чтобы не допустить изъятия детей и помещения их в интернаты. «Ребята ни в чем не виноваты, в сложившейся ситуации наш долг — защитить их от бесправия и мракобесия», — сообщила она.