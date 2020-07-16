Суд арестовал четверых фигурантов дела о торговле младенцами

Владислав Мельников (слева) перед рассмотрением ходатайства следствия об избрании меры пресечения (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Суд арестовал четверых обвиняемых в торговле людьми человек до 14 сентября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

«16 июля Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Емашева Р. В.; Мельникова В.С. и Анисимова К.В., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 127.1, ч.3 ст.30, п.п. «а, в» ч.3 ст.127.1 УК», — говорится в сообщении.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета, ранее требовавшего ареста обвиняемых.

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