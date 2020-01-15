СК возбудил дело из-за торговли новорожденными детьми в Подмосковье

В Подмосковье обнаружили четырех младенцев, которых готовили к вывозу за границу. Их родили суррогатные матери, а биологическими родителями, по утверждению следователей, были иностранные граждане. Один из детей был найден мертвым

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Следственный отдел СК по городу Одинцово Московской области возбудил уголовное дело после того, как в одной из квартир в поселке ВНИИССОК было найдено тело новорожденного мальчика. Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

В квартире содержали четырех младенцев, рожденных от суррогатных матерей. За ними присматривала няня. Как установила предварительная экспертиза, один из детей, который родился в декабре 2019 года, скончался от синдрома внезапной смерти новорожденного (так называют смерть ребенка в возрасте до одного года, когда установить ее причины при вскрытии не удается).

Пока за новорожденными присматривала няня, их биологические родители, граждане иностранных государств, оформляли на детей документы, чтобы вывезти за рубеж. Сейчас следователи изъяли документацию и проверяют юридическую компанию, которая вела программу суррогатного материнства. Следователи также обещали дать правовую оценку сделки в отношении новорожденных с целью вывезти их за пределы России.

Следователи осмотрели квартиру, а также опросили жителей дома, няню и сотрудников юридической компании. Ведомство начало проверку по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей в отношении сотрудников местной полиции и органов опеки и попечительства, не установивших факт проживания двух и трехмесячных младенцев без родителей и опекунов. Оставшихся в живых детей отправили в педиатрическую больницу Одинцово.