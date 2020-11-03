Суд заочно арестовал суррогатную мать по обвинению в торговле детьми

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал суррогатную мать, гражданку Украины Ирину Когут по обвинению в торговле детьми. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает «РИА Новости».

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Когут», — сообщили в пресс-службе.

В суде пояснили, что соответствующая мера обусловлена объявлением подозреваемой в международный розыск. Она вступит в силу либо с момента задержания обвиняемой на территории России, либо с момента ее экстрадиции на территорию страны, отметили в пресс-службе.

В отношении Когут возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 127.1 УК России (купля-продажа человека). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.