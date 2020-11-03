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Суд заочно арестовал суррогатную мать по обвинению в торговле детьми

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал суррогатную мать, гражданку Украины Ирину Когут по обвинению в торговле детьми. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает «РИА Новости».

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Когут», — сообщили в пресс-службе.

В суде пояснили, что соответствующая мера обусловлена объявлением подозреваемой в международный розыск. Она вступит в силу либо с момента задержания обвиняемой на территории России, либо с момента ее экстрадиции на территорию страны, отметили в пресс-службе.

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Фото:Dondi Tawatao / Getty Images

В отношении Когут возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 127.1 УК России (купля-продажа человека). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

По данным следствия, женщина родила трех детей по программе суррогатного материнства и продала их заказчику с Филиппин.

В январе было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и торговле людьми после обнаружения в подмосковной квартире тела младенца. Кроме него в квартире находились еще трое новорожденных детей от суррогатных матерей. За ними присматривала няня.

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В конце июня в Москве были найдены еще пятеро новорожденных под присмотром двух женщин.

В рамках уголовного дела по обвинениям в торговле детьми были арестованы врачи Тарас Ашитков, Лилия Панаиоти, Юлиана Иванова, Валентина Чернышова, юрист Роман Емашев, гендиректор Европейского центра суррогатного материнства Владислав Мельников и переводчик Кирилл Анисимов. Еще одна подозреваемая Татьяна Блинова была отправлена под домашний арест.

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