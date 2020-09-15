Правительство попросило доработать закон об ограничении изъятия детей

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, предусматривающий изъятие детей из семьи только в случае прямой угрозы их жизни и здоровью, а в остальных случаях — по решению суда, однако комиссия требует учесть замечания правительства. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний», — говорится в проекте.

В законопроекте сказано, что на органы опеки и попечительства и органы внутренних дел возлагаются одинаковые обязанности по изъятию ребенка у родителей. «Вместе с тем указанные органы, согласно законодательству Российской Федерации, имеют различную компетенцию в вопросах защиты прав и интересов детей, в связи с чем указанные положения требуют уточнения», — отмечается в проекте отзыва комиссии кабмина. Также «в финансово-экономическом обосновании к законопроекту отсутствует оценка объемов и источников финансирования расходов, необходимых для реализации вносимых изменений».

С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте Государственной думы.

Законопроект был внесен в Государственную думу 10 июля. По словам автора проекта, главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, в соответствии с законопроектом вопросом изъятия детей из семьи будет заниматься суд. Для этого Гражданский процессуальный кодекс дополнится новой категорией дел особого производства — об отобрании ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе его жизни или здоровью.