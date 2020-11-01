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Пандемия коронавируса ,  
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Правительство утвердило выделение 24 млрд руб. на выплаты медикам

Правительство России выделит из резервного фонда в общей сложности более 24,6 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Из общей суммы 16 млрд пойдут на выплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19, за выполнение особо важных работ

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 16066723,7 тыс. руб.», — говорится в документе.

СМИ сообщили о выделении почти 25 млрд руб. на выплаты медикам
Общество
Фото:АГН «Москва»

Еще одним распоряжением правительство утвердило выделение из резервного фонда 8,6 млрд руб. Эти деньги пойдут на выплаты медработникам «за особые условия труда и дополнительную нагрузку».

Отдельным постановлением правительство продлило стимулирующие выплаты для врачей, работающих с коронавирусными пациентами, до конца 2021 года.

В начале апреля текущего года президент России Владимир Путин поручил установить в течение трех месяцев (апрель, май и июнь) дополнительные выплаты для специалистов, непосредственно работающих с пациентами, зараженными коронавирусом. В частности, для врачей была предусмотрена доплата в размере 80 тыс. руб. в месяц, для среднего медперсонала — 50 тыс. руб., а для младшего — 25 тыс. руб. Также для врачей скорой помощи предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб., а для фельдшеров, медсестер и водителей экипажей машин — по 25 тыс. руб. Эти выплаты освободили от налога на доход физических лиц (НДФЛ).

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Материал дополняется.
 

Авторы
Мария Лисицына, Ксения Аскерова
правительство России выплаты медики коронавирус COVID-19
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