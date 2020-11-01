Правительство утвердило выделение 24 млрд руб. на выплаты медикам

Правительство России выделит из резервного фонда в общей сложности более 24,6 млрд руб. на стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами, больными коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Из общей суммы 16 млрд пойдут на выплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19, за выполнение особо важных работ

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 16066723,7 тыс. руб.», — говорится в документе.

Еще одним распоряжением правительство утвердило выделение из резервного фонда 8,6 млрд руб. Эти деньги пойдут на выплаты медработникам «за особые условия труда и дополнительную нагрузку».