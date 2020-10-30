СМИ сообщили о выделении почти 25 млрд руб. на выплаты медикам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 78,87 (+1,32) Инвестиции, 29 окт, 12:31
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,6 (+1,34) Инвестиции, 29 окт, 12:31
Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради 30-й победы Спорт, 08:37 Полный ноль. Российские клубы повторили антирекорд в еврокубках Спорт, 08:34 Из аптек пропал применяемый при COVID-19 жизненно важный препарат Общество, 08:30 В России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах Общество, 08:28 Креативный директор Frame Moscow — о незаменимых вещах в гардеробе РБК и Frame Moscow, 08:22 Новый тип вируса в Европе, россияне закупаются впрок. Главные новости РБК Общество, 08:01 Как «зеленая» компания перевернула энергорынок США — The Economist Pro, 08:00 Экономисты оценили сокращение госрасходов и последствия роста налогов Экономика, 08:00 СМИ сообщили о выделении почти 25 млрд руб. на выплаты медикам Общество, 07:51 Когда бизнес выйдет из кризиса. Исследование РБК и SAP, 07:49 В Роспотребнадзоре оценили масштабы пика заболеваемости коронавирусом Общество, 07:25 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 07:09 «Ведомости» узнали о распоряжении водителям Москвы прививаться от гриппа Общество, 07:01 Бастрыкин уволил генерала СКР за показания в пользу подчиненного Общество, 07:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

СМИ сообщили о выделении почти 25 млрд руб. на выплаты медикам

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Правительство России выделит из резервного фонда около 25 млрд руб. на стимулирующие выплаты за октябрь медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь заболевшими коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два проекта распоряжений кабмина по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году, которые согласованы Минфином.

Сумма выплат определена на основе прогнозов, подготовленных регионами. На выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников» будет выделено 8,69 млрд руб., а «за выполнение особо важных работ» — еще 16,1 млрд руб.

«Коммерсантъ» узнал о новом механизме выплат медикам за работу с COVID
Общество
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

Стимулирующие выплаты от 25 тыс. до 80 тыс. руб. для работающих с COVID-19 медработников были установлены по инициативе президента Владимира Путина в апреле сроком на три месяца. Впоследствии их несколько раз продлевали. В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин пообещал продлить доплаты и на октябрь.

Кроме того, в конце сентября Путин заявил о продлении выплат до конца этого года. Президент также согласился с предложением доплачивать медикам за фактически отработанное время с больными COVID-19, а не за сам факт такой работы. При этом в октябре стимулирующие выплаты будут идти по прежней схеме, а с ноября — по новой.

правительство коронавирус медики
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал о новом механизме выплат медикам за работу с COVID
Общество
Силуанов допустил продление выплат медикам за работу с COVID на 2021 год
Общество
Мурашко допустил возврат к «почасовым» выплатам медикам за работу с COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter