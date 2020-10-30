СМИ сообщили о выделении почти 25 млрд руб. на выплаты медикам

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Правительство России выделит из резервного фонда около 25 млрд руб. на стимулирующие выплаты за октябрь медицинским и иным работникам, которые оказывают помощь заболевшими коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два проекта распоряжений кабмина по перераспределению бюджетных ассигнований в 2020 году, которые согласованы Минфином.

Сумма выплат определена на основе прогнозов, подготовленных регионами. На выплаты «за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинских работников» будет выделено 8,69 млрд руб., а «за выполнение особо важных работ» — еще 16,1 млрд руб.

Стимулирующие выплаты от 25 тыс. до 80 тыс. руб. для работающих с COVID-19 медработников были установлены по инициативе президента Владимира Путина в апреле сроком на три месяца. Впоследствии их несколько раз продлевали. В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин пообещал продлить доплаты и на октябрь.

Кроме того, в конце сентября Путин заявил о продлении выплат до конца этого года. Президент также согласился с предложением доплачивать медикам за фактически отработанное время с больными COVID-19, а не за сам факт такой работы. При этом в октябре стимулирующие выплаты будут идти по прежней схеме, а с ноября — по новой.