Ресторану в Парке Горького пригрозили штрафом из-за профилактики COVID

Фото: vremena-goda.ru

Ресторану «Времена года» в Парке Горького грозит штраф в размере 300 тыс. руб. из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

«Парк Горького не имеет договорных отношений на осуществление предпринимательской деятельности на оказание услуг общественного питания с рестораном «Времена Года», — сообщили РБК в пресс-службе парка. Здание по адресу Крымский Вал д. 9, стр. 20, в котором располагается ресторан, находится в собственности у юридического лица с одноимённым названием — ООО «Времена Года», добавили там.

РБК направил запросы в ресторан «Времена года».

В Москве в связи с эпидемиологической обстановкой действует строгий масочный режим. Заведениям, которые не следят за соблюдением профилактических мер, могут грозить штрафы или временная приостановка деятельности. Полиция города регулярно проводит рейды в заведениях и торговых центрах.