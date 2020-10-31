Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Михалков рассказал о мастерстве и самоиронии Коннери Общество, 16:50 В РПЦ предложили включить в школьную программу священные тексты Общество, 16:30 «Ростов» приехал на матч со «Спартаком» в костюмах из «Джентльменов» Спорт, 16:24 В Карабахе заявили о ракетном обстреле со стороны Азербайджана Политика, 16:13 Олимпийского чемпиона переизбрали главой Всероссийской федерации плавания Спорт, 16:10 Ресторану в Парке Горького пригрозили штрафом из-за профилактики COVID Общество, 16:08 Как устроены заповедные территории Москвы РБК и ДПиООС, 16:02 Бонд, рыцарь и секс-символ: чем запомнится Шон Коннери Общество, 16:00  «Рубин» победил «Арсенал» в чемпионате России Спорт, 15:59 В школе заявили о планах напавшего на полицию в Татарстане стать учителем Общество, 15:57 Мурашко поручил проверить горбольницу в Челябинске после пожара и взрыва Общество, 15:43 Умер Шон Коннери Общество, 15:33 Агент допустил переезд Смолова в Японию или Австралию Спорт, 15:25 Алиев выступил против участия третьей страны в конфликте в Карабахе Политика, 15:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Ресторану в Парке Горького пригрозили штрафом из-за профилактики COVID

Фото:vremena-goda.ru
Фото: vremena-goda.ru

Ресторану «Времена года» в Парке Горького грозит штраф в размере 300 тыс. руб. из-за нарушения мер профилактики COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом.

«Парк Горького не имеет договорных отношений на осуществление предпринимательской деятельности на оказание услуг общественного питания с рестораном «Времена Года», — сообщили РБК в пресс-службе парка. Здание по адресу Крымский Вал д. 9, стр. 20, в котором располагается ресторан, находится в собственности у юридического лица с одноимённым названием — ООО «Времена Года», добавили там.

РБК направил запросы в ресторан «Времена года».

Роспотребнадзор опечатал «Известия Hall» из-за нарушения мер по COVID-19
Общество
Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве в связи с эпидемиологической обстановкой действует строгий масочный режим. Заведениям, которые не следят за соблюдением профилактических мер, могут грозить штрафы или временная приостановка деятельности. Полиция города регулярно проводит рейды в заведениях и торговых центрах.

Штрафы или временное закрытие также грозят ночным клубам Gypsy и StandUp Club № 1.

Торговый центр ЦУМ из-за нарушений оштрафовали на 1 млн руб.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Москва коронавирус новости
Материалы по теме
Решетников исключил закрытие экономики на фоне роста заражений COVID-19
Экономика
В Роспотребнадзоре исключили тотальное закрытие бизнеса в Москве
Бизнес
Оперативный штаб сообщил о закрытии МГТУ им. Баумана из-за больных COVID
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter