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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор опечатал «Известия Hall» из-за нарушения мер по COVID-19

Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Клубно-концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади в Москве временно не будет работать. Его опечатал Роспотребнадзор из-за несоблюдения в клубе профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда», — пояснил он.

«Известия Hall» в Москве опечатают за нарушения мер по COVID
Общество
Фото:izvestiya-hall.ru

По словам Кобразова, материалы дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) передадут в районный суд. Кобразов уточнил, что эта статья предполагает наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. или административного приостановления деятельности заведения сроком до 90 суток.

РБК направил запрос в «Известия Hall».

Роспотребнадзор проверил «Известия Hall» 24 октября. В результате был выявлен ряд грубых нарушений. Посетители не соблюдали социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим, в концертном зале не применяли в полном объеме средства по обеззараживанию воздуха. Роспотребнадзор также зафиксировал ряд нарушений по дезинфекционной деятельности.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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0
<5000
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<10 000
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от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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