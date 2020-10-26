Роспотребнадзор опечатал «Известия Hall» из-за нарушения мер по COVID-19

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Клубно-концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади в Москве временно не будет работать. Его опечатал Роспотребнадзор из-за несоблюдения в клубе профилактических мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов, передает агентство городских новостей «Москва».

«Сегодня, 26 октября, было произведено фактическое приостановление деятельности до решения суда», — пояснил он.

По словам Кобразова, материалы дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) передадут в районный суд. Кобразов уточнил, что эта статья предполагает наказание в виде штрафа до 500 тыс. руб. или административного приостановления деятельности заведения сроком до 90 суток.

РБК направил запрос в «Известия Hall».