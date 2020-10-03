Клубу Gipsy пригрозили закрытием за нарушение мер против COVID-19

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В Москве клубу Gipsy грозит штраф до 500 тыс. руб. либо закрытие на 90 суток из-за нарушений мер профилактики коронавируса. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«Столичный Роспотребнадзор выявил нарушения мер профилактики коронавируса в ночном клубе Gipsy: не соблюдалось социальное дистанцирование, не проводилась дезинфекция помещений, поверхностей и воздуха», — сказано в сообщении.

РБК обратился за комментарием в Gipsy.

Ранее в Москве на 1 млн руб. оштрафовали Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве за несоблюдение масочного режима. Заммэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что в столице продолжаются рейды по магазинам и на регулярной основе выписываются штрафы предприятиям, не соблюдающим перчаточно-масочный режим.