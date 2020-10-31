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Глава Крыма ответил на слухи об отставке словами «Сегодня не собирался»

Глава Крыма Аксенов опроверг слухи о своей отставке. Ранее о его уходе на другую должность писали Telegram-каналы. По словам Аксенова, он проработает на этом посту столько, сколько будет нужно руководству страны
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов опроверг слухи о своем переходе на работу в Государственную думу, передает «Интерфакс».

«Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше», — пошутил Аксенов в ответ на просьбу прокомментировать информацию о переходе в Госдуму после новых выборов.

Аксенов добавил, что собирается проработать главой региона столько, сколько будет нужно руководству страны.

Информация о том, что Аксенов может уйти в отставку, появилась в Telegram-каналах в среду. В частности, об этом писал канал «Чисто для фиксации».

Аксенова переизбрали главой Крыма в сентябре 2019 года. Согласно Крымскому законодательству, глава региона не может занимать свой пост более двух сроков подряд, что делает его текущий срок последним. Он занимает этот пост с тех пор, как Крым стал частью России.

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До вхождения Крыма в состав России в 2014 году вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году в Херсонской области Украины достроили дамбу, полностью перекрывающую водоснабжение полуострова. В конце сентября Аксенов заявил, что для решения этой проблемы в Крыму планируется построить станцию для опреснения морской воды. В октябре правительство разработало план обеспечения надежного водоснабжения для полуострова.

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После введения опреснителя в строй стоимость воды вырастет, однако «взрывного роста» не будет, сказал глава региона. По его словам, сейчас один «куб» воды на полуострове стоит 31,55 руб., тогда как в среднем по ЮФО — 36 руб. «Стоимость «куба» по опреснительным установкам, если раньше — два-три года назад — начинали со 100 руб. и выше. Сегодня параметры представлены различными учреждениями: от 40 до 68 руб. за «куб» стоимость», — заявил Аксенов. Он добавил, что для компенсации разницы в тарифе потребуется около 300 млн руб. в год. «Это при 68 руб. При 40 руб. — практически ничего не будет, в рамках погрешности», — пояснил глава региона.

Накануне Аксенов заявил, что пока на полуострове не решится вопрос с водоснабжением, в Крыму будет действовать ограниченный график подачи воды. А если к концу года ситуация не улучшится или станет хуже, то график может быть ужесточен.

Автор
Тамерлан Гаджиев
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