Глава Крыма ответил на слухи об отставке словами «Сегодня не собирался»

Глава Крыма Аксенов опроверг слухи о своей отставке. Ранее о его уходе на другую должность писали Telegram-каналы. По словам Аксенова, он проработает на этом посту столько, сколько будет нужно руководству страны

Сергей Аксенов (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов опроверг слухи о своем переходе на работу в Государственную думу, передает «Интерфакс».

«Уже отправили? Сегодня не собирался, коллеги, честно. Не знаю, как дальше», — пошутил Аксенов в ответ на просьбу прокомментировать информацию о переходе в Госдуму после новых выборов.

Аксенов добавил, что собирается проработать главой региона столько, сколько будет нужно руководству страны.

Информация о том, что Аксенов может уйти в отставку, появилась в Telegram-каналах в среду. В частности, об этом писал канал «Чисто для фиксации».

Аксенова переизбрали главой Крыма в сентябре 2019 года. Согласно Крымскому законодательству, глава региона не может занимать свой пост более двух сроков подряд, что делает его текущий срок последним. Он занимает этот пост с тех пор, как Крым стал частью России.