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Правительство разработало план водоснабжения Крыма

В правительство внесли проект комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, где из-за засухи обмелели реки и водохранилища. Об этом в своем Twitter рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В Правительстве уже разработан проект плана по решению проблемы, сейчас мы согласовываем его со всеми заинтересованными сторонами и в самое ближайшее время утвердим», — написал Хуснуллин.

О том, что правительство разрабатывает план по обеспечению водоснабжения полуострова, рассказал в начале сентября глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, меры обсуждались «фантастические», но раскрывать подробности Аксенов не стал.

Аксенов рассказал, что в Крыму планируют построить станцию для опреснения воды. Станцию планируют возвести в 30 километрах от Симферополя, на берегу моря. По словам главы Крыма, установка не будет загрязнять окружающую среду.

С 2017 года в Крыму присутствует проблема водоснабжения. Когда полуостров не был в составе России, на полуостров вода поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Однако в 2017 году в Херсонской области Украины построили дамбу, которая полностью перекрыла водоснабжение полуострова.

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Из-за этого жители полуострова вынуждены брать воду из водохранилищ, которые со временем обмелели. Кроме того, ситуация с водоснабжением усугубляется из-за засухи.

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