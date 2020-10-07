Правительство разработало план водоснабжения Крыма

В правительство внесли проект комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, где из-за засухи обмелели реки и водохранилища. Об этом в своем Twitter рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В Правительстве уже разработан проект плана по решению проблемы, сейчас мы согласовываем его со всеми заинтересованными сторонами и в самое ближайшее время утвердим», — написал Хуснуллин.

О том, что правительство разрабатывает план по обеспечению водоснабжения полуострова, рассказал в начале сентября глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, меры обсуждались «фантастические», но раскрывать подробности Аксенов не стал.

Аксенов рассказал, что в Крыму планируют построить станцию для опреснения воды. Станцию планируют возвести в 30 километрах от Симферополя, на берегу моря. По словам главы Крыма, установка не будет загрязнять окружающую среду.