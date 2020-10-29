Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 78,87 (+1,32) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,6 (+1,34) Инвестиции, 12:31
Синоптики спрогнозировали теплый ноябрь на всей территории России Общество, 23:27 Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 23:18 Аксенов допустил ужесточение графиков подачи воды в Симферополе Общество, 23:16 Европейские ученые сообщили о новом варианте коронавируса Общество, 23:10 В Москве за сутки умерли 69 человек с коронавирусом Общество, 23:05 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 октября Общество, 23:03 Полицейский застрелил мужчину с ножом в Канаде Общество, 22:46 ЦСКА сыграл вничью с хорватским «Динамо» в домашнем матче Лиги Европы Спорт, 22:45 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 22:41 Austrian Airlines сообщила о возобновлении рейсов в Россию Общество, 22:36 Вооруженные нападения радикалов во Франции. Главное Общество, 22:21 Трамп осудил атаки во Франции и призвал радикалов остановить насилие Общество, 22:13 Жизненный цикл атомного ледокола от рождения до старости «РБК Стиль» и «Росатом», 22:11 Собянин не увидел необходимости вводить жесткие меры «как в Европе» Общество, 22:09
Общество ,  
0 

Аксенов допустил ужесточение графиков подачи воды в Симферополе

Время подачи воды в Симферополе могут сократить до двух часов утром и вечером. Об этом сообщил в эфире телеканала «Крым 24» глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, что график подачи воды не изменится, пока не будут построены опреснительные установки.

«Самый худший прогноз — график до конца года останется в таком же режиме. Либо даже, если совсем будет плохо, ужесточен до двух часов вечером и двух часов утром», — сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что это это будет «последнее ужесточение».

Правительство выделит 50 млрд руб. на водоснабжение Крыма
Общество
Бурение новых скважин для водообеспечения Крыма

Аксенов также отметил, что до 18 апреля в систему водоснабжения Симферополя подадут дополнительно 58 тыс. кубометров воды из скважин. Вместе со скважинами, пробуренными в этом году, дополнительный объем превысит 100 тыс. кубометров.

В конце сентября Аксенов заявил, что для водоснабжения Симферополя и Симферопольского района в Крыму построят станцию для опреснения морской воды. Она будет находится в поселке Николаевка в 30 км от Симферополя. По его словам, это первый подобный проект в России.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

До присоединения Крыма к России в 2014 году вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году в Херсонской области Украины достроили дамбу, полностью перекрывающую водоснабжение полуострова.

Сергей Аксенов Крым водоснабжение
Материалы по теме
Правительство выделит 50 млрд руб. на водоснабжение Крыма
Общество
Правительство разработало план водоснабжения Крыма
Общество
МИД Украины назвал условие восстановления водоснабжения Крыма
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter