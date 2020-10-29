Аксенов допустил ужесточение графиков подачи воды в Симферополе

Время подачи воды в Симферополе могут сократить до двух часов утром и вечером. Об этом сообщил в эфире телеканала «Крым 24» глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, что график подачи воды не изменится, пока не будут построены опреснительные установки.

«Самый худший прогноз — график до конца года останется в таком же режиме. Либо даже, если совсем будет плохо, ужесточен до двух часов вечером и двух часов утром», — сказал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что это это будет «последнее ужесточение».