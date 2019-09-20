Аксенова переизбрали на пост главы Крыма

Перед голосованием избранный глава республики пообещал за пять лет полностью газифицировать полуостров и решить проблему с очередями в детские сады

Сергей Аксенов (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Депутаты Госсовета Крыма переизбрали Сергея Аксенова на пост главы республики, передает ТАСС.

46-летний политик уже принес присягу и вступил в должность. Выступая перед парламентариями в преддверии голосования, Аксенов пообещал, что в случае победы его команда решит несколько значимых для граждан задач. «Планируем полностью завершить газификацию республики. Очереди в детские сады навсегда уйдут в прошлое», — заявил он.

Согласно законодательству Крыма руководитель республики, глава исполнительной власти, избирается сроком на пять лет. Он не может занимать свою должность более двух сроков подряд. Кандидатуру Аксенова, возглавляющего регион с 2014 года, наряду с первым секретарем крымского отделения КПРФ Сергеем Богатыренко и депутатом Госдумы от ЛДПР Павлом Шперовым парламенту полуострова предложил Владимир Путин.

Президент внес три кандидатуры после единого дня голосования 8 сентября. По итогам выборов в парламент Крыма 60 мандатов из 75 получила «Единая Россия». Перед голосованием по главе республики Аксенов отправил в отставку всех глав районов и регионов Крыма, объяснив это необходимостью «формирования новой команды». Глава Ялты Алексей Челпанов утверждал, что речь идет об «обычной рядовой ситуации»: формально покинувшие свои посты чиновники смогут принять участие в конкурсе на эти же должности.