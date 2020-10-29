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Нападения исламистов во Франции ,  
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Трамп осудил атаки во Франции и призвал радикалов остановить насилие

Фото:Eric Gaillard / Reuters
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нападениями радикальных исламистов должно быть покончено. Так он отреагировал на произошедшее в Ницце, где неизвестный с ножом напал на прихожан церкви.

«Наши сердца с народом Франции. Америка выступает с нашим старейшим союзником в этой борьбе [с терроризмом]», — написал он в Twitter.

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Базилика Нотр-Дам-де-Нис, где произошло нападение вооруженного ножом неизвестного на людей

Трамп подчеркнул, что с терактами не должна мириться ни Франция, ни какая-либо другая страна.

Нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце произошло 29 октября, неизвестный с ножом убил трех человек. Еще несколько прихожан получили ранения. По словам мэра города Кристиана Эстрози, нападавший кричал: «Аллах акбар!» В Ницце ввели в действие план по противодействию терроризму.

В тот же день в стране произошли еще две попытки нападения. В Авиньоне вооруженный ножом мужчина пытался атаковать полицейских и прохожих, его застрелили. Позже в Лионе задержали 26-летнего афганца, который размахивал ножом на трамвайной остановке.

Атакам предшествовало убийство французского преподавателя Самюэля Пати. В середине октября его обезглавил 18-летний выходец из Чечни Абдуллах Анзоров, получивший в стране статус беженца. Свои действия он объяснил тем, что учитель «унизил пророка Мухаммеда»: Пати показал на уроке карикатуры из журнала Charlie Hebdo. Президент Эмманюэль Макрон назвал убийство Пати терактом, а также заявил о кризисе ислама как религии и призвал бороться с «мракобесием». Его слова вызвали резкую реакцию со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, также позицию Макрона осудил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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