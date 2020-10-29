Трамп осудил атаки во Франции и призвал радикалов остановить насилие

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Президент США Дональд Трамп заявил, что с нападениями радикальных исламистов должно быть покончено. Так он отреагировал на произошедшее в Ницце, где неизвестный с ножом напал на прихожан церкви.

«Наши сердца с народом Франции. Америка выступает с нашим старейшим союзником в этой борьбе [с терроризмом]», — написал он в Twitter.

Трамп подчеркнул, что с терактами не должна мириться ни Франция, ни какая-либо другая страна.

Нападение в церкви Нотр-Дам в Ницце произошло 29 октября, неизвестный с ножом убил трех человек. Еще несколько прихожан получили ранения. По словам мэра города Кристиана Эстрози, нападавший кричал: «Аллах акбар!» В Ницце ввели в действие план по противодействию терроризму.