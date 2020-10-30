В Роспотребнадзоре назвали период максимальной заразности больного COVID

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Пациент, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, является максимально заразным за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. Об этом сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни», — сказала эксперт.

Она отметила, что возможность передачи вируса в более поздние сроки маловероятна.

По словам Пшеничной, инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Кроме того, эксперт добавила, что наиболее эффективным и простым методом профилактики заболевания является ношение медицинских масок.