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Пандемия коронавируса ,  
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В Роспотребнадзоре назвали период максимальной заразности больного COVID

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Пациент, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, является максимально заразным за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. Об этом сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Максимально заразным заболевший является за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания. В среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни», — сказала эксперт.

Она отметила, что возможность передачи вируса в более поздние сроки маловероятна.

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Фото: Chris McGrath / Getty Images

По словам Пшеничной, инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Кроме того, эксперт добавила, что наиболее эффективным и простым методом профилактики заболевания является ношение медицинских масок.

«Благодаря маске больной человек не распространяет вирусы. И в то же время она препятствует вдыханию вирусных частиц», — заключила специалист.

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Ранее Пшеничная заявила, что коронавирус в мире может быть активен еще минимум полтора года.

По словам эксперта, «горячие точки», вызванные коронавирусной инфекцией, будут периодически возникать в различных странах и регионах.

Она также предположила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в мире снова может обостриться в феврале-марте 2021 года, и на спад эпидемия пойдет только к лету. По мнению инфекциониста Валерия Безносенко, число заболевших коронавирусом не уменьшится в ближайшие два месяца.

При этом в сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России может доходить до 20 тыс., говорила Пшеничная. Как утверждала эксперт, распространение инфекции в стране зависит от сознательности граждан и от строгого соблюдения ими профилактических мер.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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