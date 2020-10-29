В Турции умер заразившийся коронавирусом россиянин

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Российский турист умер в турецкой Анталье от коронавируса, сообщили РБК в российском генконсульстве.

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста 1960 г.р., в результате заражения «новой коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

Дипломаты добавили, что в настоящий момент в координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела. По данным представителей страховой компании, вопрос об оплате задолженности за лечение и транспортировку тела на родину урегулирован.

Как сообщил накануне «МК» со ссылкой на жену умершего Нину Андрианову, ее 60-летнего мужа госпитализировали 2 октября, спустя несколько дней его перевели в реанимационное отделение, где подключили к искусственной вентиляции легких. Андрианова говорила, что ей не отдают тело мужа, потому что она не оплатила его лечение стоимостью $2 тыс.

С 1 августа Россия разрешила туристам летать в Турцию. Эта страна стала одной из первых, с которой Россия восстановила международное авиасообщение после закрытия границ из-за эпидемии коронавируса.