Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 78,87 (+1,32) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,6 (+1,34) Инвестиции, 12:31
M-commerce «для галочки»: почему ваше мобильное приложение неэффективно Pro, 14:32 Лукашенко поручил создать вооруженные «летучие отряды» из бывших военных Политика, 14:28 «Спартак» вошел в десятку самых молодых команд Европы Спорт, 14:27 Насколько сильно ивент-индустрия пострадала из-за пандемии Партнерский материал, 14:25 В Турции умер заразившийся коронавирусом россиянин Общество, 14:20 Путин пообещал продлить меры поддержки малому и среднему бизнесу Экономика, 14:20 Почему в России блокируют криптообменники Крипто, 14:19 Песков заявил о достижении регионами критической черты в борьбе с COVID Общество, 14:16 Глава WeWork не исключил вторую попытку IPO после выхода на прибыль Инвестиции, 14:13 Tiffany согласилась снизить цену своей продажи владельцу Dior Инвестиции, 14:09 «МегаФон» инвестирует ₽6 млрд в разработку спутниковой передачи данных​ Пресс-релиз, 14:08 Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун» Политика, 14:05 Харламов и Асмус официально развелись Общество, 14:03 Financial Times: LVMH настоял на покупке Tiffany & Co. по сниженной цене Стиль, 14:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Турции умер заразившийся коронавирусом россиянин

Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Российский турист умер в турецкой Анталье от коронавируса, сообщили РБК в российском генконсульстве.

«Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста 1960 г.р., в результате заражения «новой коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

Дипломаты добавили, что в настоящий момент в координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела. По данным представителей страховой компании, вопрос об оплате задолженности за лечение и транспортировку тела на родину урегулирован.

В августе почти каждый четвертый турист приехал в Турцию из России
Бизнес
Фото:Murad Sezer / Reuters

Как сообщил накануне «МК» со ссылкой на жену умершего Нину Андрианову, ее 60-летнего мужа госпитализировали 2 октября, спустя несколько дней его перевели в реанимационное отделение, где подключили к искусственной вентиляции легких. Андрианова говорила, что ей не отдают тело мужа, потому что она не оплатила его лечение стоимостью $2 тыс.

С 1 августа Россия разрешила туристам летать в Турцию. Эта страна стала одной из первых, с которой Россия восстановила международное авиасообщение после закрытия границ из-за эпидемии коронавируса.

В сентябре в Турции был введен обязательный масочный режим во всех общественных местах. Также в стране, в том числе на территории гостиниц, запрещены все ночные музыкальные шоу.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg
коронавирус новости Турция
Материалы по теме
ВОЗ зафиксировала рекордный суточный прирост заболевших COVID-19
Общество
Власти Турции запретили пенные вечеринки в Анталье из-за коронавируса
Общество
Мэр турецкой Антальи Мухиттин Бёджек заразился коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter