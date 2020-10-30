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В Роспотребнадзоре оценили масштабы пика заболеваемости коронавирусом

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На пике по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России число новых случаев заражения в сутки может доходить до 20 тыс. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тыс. новых случаев. Возможно, впоследствии начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — сказала Пшеничная.

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Фото:Marco Bello / Reuters

Она пояснила, что о начале процесса стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения инфекции не будет превышать единицу.

Для того, чтобы рассчитать этот индекс, нужно разделить количество зарегистрированных больных в регионе за последние четыре дня на число зарегистрированных больных за предыдущие четыре дня.

По словам Пшеничной, распространение COVID-19 зависит от сознательности граждан и от строгого соблюдения ими профилактических мер.

За прошедшие сутки в России выявили 17 717 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране COVID-19 заболели свыше 1,58 млн человек. Из них умерли 27,3 тыс. человек, выздоровели более 1,18 млн.

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