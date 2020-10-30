В Роспотребнадзоре оценили масштабы пика заболеваемости коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

На пике по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России число новых случаев заражения в сутки может доходить до 20 тыс. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «РИА Новости».

«Предположительно, на пике мы выйдем на 20 тыс. новых случаев. Возможно, впоследствии начнется процесс стабилизации эпидемической ситуации», — сказала Пшеничная.

Она пояснила, что о начале процесса стабилизации можно будет говорить, когда в течение восьми дней суточные показатели будут стабильны и индекс распространения инфекции не будет превышать единицу.

Для того, чтобы рассчитать этот индекс, нужно разделить количество зарегистрированных больных в регионе за последние четыре дня на число зарегистрированных больных за предыдущие четыре дня.