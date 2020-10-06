Вирусологи оценили сроки роста заболеваемости COVID-19 в России

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Врач-инфекционист Валерий Безносенко спрогнозировал в разговоре с РБК, что количество заболевших коронавирусом не уменьшится в ближайшие два месяца.

Эксперт считает, что это связано с сезоном респираторных инфекций, а также отправкой школьников на каникулы, которые ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Народ воспользовался каникулами в школе и поехал в жаркие края, где инфицируются, привезут к нам, и будет это все продолжаться, — пояснил он. — Поскольку каникулы две недели, а инкубационный период еще две недели — как минимум месяц предпосылок к снижению заболеваемости не будет. А там, где месяц, там и все два».

Анатолий Альтштейн, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи предположил, что ближайшие две недели заболеваемость будет расти, а затем выйдет на плато. «Я думаю, еще неделю-другую будет набегать заболеваемость высокими темпами, а затем она выйдет на плато. Но точно предсказать трудно», — сказал вирусолог РБК.