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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили сроки роста заболеваемости COVID-19 в России

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Врач-инфекционист Валерий Безносенко спрогнозировал в разговоре с РБК, что количество заболевших коронавирусом не уменьшится в ближайшие два месяца.

Эксперт считает, что это связано с сезоном респираторных инфекций, а также отправкой школьников на каникулы, которые ранее объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Народ воспользовался каникулами в школе и поехал в жаркие края, где инфицируются, привезут к нам, и будет это все продолжаться, — пояснил он. — Поскольку каникулы две недели, а инкубационный период еще две недели — как минимум месяц предпосылок к снижению заболеваемости не будет. А там, где месяц, там и все два».

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Фото:Татьяна Макеева / Reuters

Анатолий Альтштейн, вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи предположил, что ближайшие две недели заболеваемость будет расти, а затем выйдет на плато. «Я думаю, еще неделю-другую будет набегать заболеваемость высокими темпами, а затем она выйдет на плато. Но точно предсказать трудно», — сказал вирусолог РБК.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отметила, что говорить о единой ситуации в целом по стране довольно сложно. «Плато — очень условная вещь, в России некоторые регионы очень хорошо справляются, они уже прошли плато, в некоторых ситуация тяжелая, например в Красноярском крае, Санкт-Петербурге, Свердловской области», — рассказала она.

Как отметил в разговоре с РБК врач-пульмонолог Сергей Пурясев, зима и весна являются самыми тяжелыми временами года, когда происходит наслоение COVID-19 на сезонные патологии: патологии органов дыхания, патологии желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательной системы. «Кроме того, мы слишком демократично относимся к карантину», — добавил врач.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

На данный момент в стране зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации. Только за последние сутки COVID-19 выявили у 11 615 человек, суточный прирост зараженных приблизился к самому большому показателю, который фиксировался в мае. Из них более трети зараженных находятся в Москве. Всего за время пандемии коронавирусом заболели свыше 1,2 млн россиян.

Чтобы справиться с эпидемией, российские ученые-вирусологи разработали вакцину «Спутник V». Ее зарегистрировали 11 августа. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания. Первыми процедуру вакцинации пройдут люди из групп риска: медики, сотрудники образовательных учреждений, призывники, а также студенты высших учебных заведений и колледжей.

Параллельно центр «Вектор» также разработал свой собственный препарат. Специалисты предполагают, что к концу октября Минздрав одобрит вакцину и начнется третий этап клинических испытаний. Всего в России разрабатывается более 20 препаратов от коронавируса.

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