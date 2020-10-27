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В Роспотребнадзоре назвали сроки спада активности коронавируса в мире

Фото:Joao Castellano / Getty Images
Фото: Joao Castellano / Getty Images

Коронавирус в мире может быть активен еще минимум полтора года. Об этом сообщила «РИА Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам Пшеничной, «горячие точки», вызванные коронавирусной инфекцией, будут периодически возникать в различных странах и регионах.

Ранее Пшеничная сообщила, что в России ситуация с заболеваемостью COVID-19 может снова обостриться в феврале-марте 2021 года, и на спад эпидемия пойдет только к лету.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

По словам эксперта, спад можно будет ожидать, когда большая часть населения станет невосприимчивой к вирусу. Это может произойти либо благодаря антителам после перенесенного заболевания, либо после вакцинации, либо в результате «клеточной» памяти лимфоцитов, которая поможет справиться с инфекцией даже при отсутствии у некоторых людей антител.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразились почти 43,5 млн человек. В России зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения, из них более 17 тыс. за последние сутки.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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