В России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах

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Запрет на курение кальяна, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе, барах и ресторанах, выступает в силу в России в пятницу, 30 октября.

Данная мера будет действовать в соответствии с поправкой в ст. 11 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которая предусматривает «установление запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Согласно документу, на всю продукцию, содержащую никотин, а также устройства для ее употребления, распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.

Норма вводится «в целях предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции».

Законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах и запрещающий их продажи несовершеннолетним, был внесен в Госдуму в марте 2017 года. В первом чтении его приняли в декабре 2019 года. Во втором чтении закон приняли в середине июля. Затем президент России Владимир Путин подписал данный закон.

В марте текущего года на фоне распространения коронавирусной инфекции правительство России поручило регионам на время ограничить работу ночных клубов, кинотеатров и других развлекательных заведений, а также ввело запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

В Роспотребнадзоре заявили, что курение табака или других табачных изделий повышает риск заражения коронавирусом через рот.

По данным ведомства, у курильщика заболевание чаще протекает в тяжелой форме, так как курение ухудшает работу легких, и организму курящего сложней бороться с респираторным заболеванием, вызываемым коронавирусной инфекцией.