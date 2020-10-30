Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 78,87 (+1,32) Инвестиции, 29 окт, 12:31
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,6 (+1,34) Инвестиции, 29 окт, 12:31
Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради 30-й победы Спорт, 08:37 Полный ноль. Российские клубы повторили антирекорд в еврокубках Спорт, 08:34 Из аптек пропал применяемый при COVID-19 жизненно важный препарат Общество, 08:30 В России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах Общество, 08:28 Креативный директор Frame Moscow — о незаменимых вещах в гардеробе РБК и Frame Moscow, 08:22 Новый тип вируса в Европе, россияне закупаются впрок. Главные новости РБК Общество, 08:01 Как «зеленая» компания перевернула энергорынок США — The Economist Pro, 08:00 Экономисты оценили сокращение госрасходов и последствия роста налогов Экономика, 08:00 СМИ сообщили о выделении почти 25 млрд руб. на выплаты медикам Общество, 07:51 Когда бизнес выйдет из кризиса. Исследование РБК и SAP, 07:49 В Роспотребнадзоре оценили масштабы пика заболеваемости коронавирусом Общество, 07:25 Почему инвестиции в индустриальную недвижимость — новый тренд Партнерский материал, 07:09 «Ведомости» узнали о распоряжении водителям Москвы прививаться от гриппа Общество, 07:01 Бастрыкин уволил генерала СКР за показания в пользу подчиненного Общество, 07:00
Общество ,  
0 

В России вступил в силу запрет курения кальянов в кафе и ресторанах

Фото:Mahmoud Issa / ZUMA / Global Look Press
Фото: Mahmoud Issa / ZUMA / Global Look Press

Запрет на курение кальяна, вейпов и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе, барах и ресторанах, выступает в силу в России в пятницу, 30 октября.

Данная мера будет действовать в соответствии с поправкой в ст. 11 федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которая предусматривает «установление запрета курения табака, потребления никотиносодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Согласно документу, на всю продукцию, содержащую никотин, а также устройства для ее употребления, распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.

Норма вводится «в целях предупреждения заболеваний, связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и никотиносодержащей продукции».

Титов предложил способ регулирования кальянных после ограничений в ноябре
Бизнес
Борис Титов

Законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах и запрещающий их продажи несовершеннолетним, был внесен в Госдуму в марте 2017 года. В первом чтении его приняли в декабре 2019 года. Во втором чтении закон приняли в середине июля. Затем президент России Владимир Путин подписал данный закон.

В марте текущего года на фоне распространения коронавирусной инфекции правительство России поручило регионам на время ограничить работу ночных клубов, кинотеатров и других развлекательных заведений, а также ввело запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

В Роспотребнадзоре заявили, что курение табака или других табачных изделий повышает риск заражения коронавирусом через рот.

По данным ведомства, у курильщика заболевание чаще протекает в тяжелой форме, так как курение ухудшает работу легких, и организму курящего сложней бороться с респираторным заболеванием, вызываемым коронавирусной инфекцией.

кальяны бары кафе запрет на курение
Материалы по теме
Власти поручили регионам запретить кальяны в кафе и барах из-за вируса
Общество
Владельцы кальянных сочли нерациональной идею закрыть их до конца года
Общество
Дума приняла закон о запрете продавать вейпы и кальяны несовершеннолетним
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter