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Госдума одобрила проект о запрете кальянов и вейпов в общественных местах

Фото: Eric Gaillard / Reuters
Фото: Eric Gaillard / Reuters

Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах и запрещающий их продажи несовершеннолетним, во втором чтении. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно проекту, потребление никотиносодержащей продукции и ее оборот будет урегулирован антитабачным законодательством («Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).

После его принятия на электронные сигареты, вейпы и кальяны будет распространяться административная ответственность за нарушение ограничений, связанных с их использованием.

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В пояснительной записке к законопроекту авторы отмечали растущую популярность вейпов и кальянов у молодежи. По их мнению, несовершеннолетние, использующие электронные курительные изделия с содержащей никотин жидкостью, с большей вероятностью могут начать курить обычные сигареты.

Законопроект внесли в Госдуму в 2017 году. В первом чтении его приняли в декабре 2019 года.

Теги: Кальян, вейпы, запрет курения, антитабачный закон
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