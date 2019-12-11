Госдума поддержала запрет вейпов и кальянов в общественных местах

Государственная Дума поддержала в первом чтении законопроект об ограничении использования электронных курительных изделий и кальянов в общественных местах и запрете их продажи несовершеннолетним, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Этот законопроект внесли в Госдуму в 2017 году. Он предусматривает распространение на вейпы и кальяны ограничений, аналогичных тем, что действуют в отношении сигарет. Правительство поддержало законопроект летом 2019 года.

В пояснительной записке к законопроекту его авторы указали на растущую популярность вейпов и кальянов среди молодежи. Также они отмечают, что такие устройства «однозначно относятся к вредной и опасной продукции». Инициаторы законопроекта высказывают опасения, что несовершеннолетние, использующие электронные курительные изделия с жидкостью, содержащей никотин, с большой вероятностью в будущем начнут курить обычные сигареты.

Согласно опросу ВЦИОМ, более половины потребителей электронных сигарет не готовы отказываться от них, если государство ограничит оборот и потребление такой продукции. А 13% курящих респондентов отметили, что в случае жестких ограничений на вейпы вернутся к обычным сигаретам.

