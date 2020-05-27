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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор сообщил о влиянии курения на пациентов с COVID-19

У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также добавили, что употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или других табачных изделий.

В Минздраве оценили связь между курением и заражением коронавирусом
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В феврале ученые из Университета Уханя отметили, что среди зараженных коронавирусом оказалось мало курящих пациентов. Из 140 заболевших курили только двое, или 1,4%.

В конце апреля на низкий процент курильщиков среди зараженных коронавирусом указали также исследователи французского Института Луи Пастера. Из 500 пациентов с COVID-19 курильщиками оказались 5%. По данным ученых, среди зараженных коронавирусом курильщиков оказалось на 80% меньше, чем в общей популяции в том же возрасте. «Курение, по-видимому, является защитным фактором против инфекции», — отметили они в своей публикации.

В то же время глава подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавируса, а, наоборот, провоцирует развитие тяжелой стадии заболевания. Как отметили в Минздраве России, информация о том, что курильщики реже заражаются коронавирусной инфекцией, не имеет научных оснований.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, курение
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