Роспотребнадзор сообщил о влиянии курения на пациентов с COVID-19

У курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Курение ухудшает работу легких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также добавили, что употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот — при курении сигарет или других табачных изделий.

В феврале ученые из Университета Уханя отметили, что среди зараженных коронавирусом оказалось мало курящих пациентов. Из 140 заболевших курили только двое, или 1,4%.