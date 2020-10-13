Титов предложил способ регулирования кальянных после ограничений в ноябре
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов выступил в защиту кальянных заведений и рестораторов, оказывающих эту услугу. В письме министру экономического развития Максиму Решетникову бизнес-омбудсмен предложил свое решение проблемы, возникающей из-за вступающего в силу с 31 октября запрета на использование систем нагревания табака, а также кальянов в общественных местах.
Копия датированного 9 октября письма есть в распоряжении РБК. Представитель Титова подтвердил подлинность документа.
Что не так с кальянами
31 октября 2020 года вступают в силу поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», которые унифицировали регулирование всей курительной никотиносодержащей продукции. В частности, курение альтернативных средств доставки никотина (электронных сигарет, вейпов) и кальянов приравнено к табакокурению и запрещено в общественных местах, в том числе в заведениях общепита. Запрет на курение табакосодержащих кальянных смесей существовал и раньше, официально рестораторы должны были вывести эти позиции из меню услуг и переключиться на бестабачные смеси. Все ли выполнили это требование, не известно. Легально курить табачные кальянные смеси можно только в специализированных заведениях — кальянных, где не оказываются услуги общественного питания. В Совете Федерации ранее поясняли, что обновленный закон не запрещает деятельность кальянных, но тогда они не должны предлагать еду и напитки.
Невозможность предложить посетителям кальяны негативно скажется на деятельности кафе и ресторанов, так как эта услуга дает «ощутимое увеличение среднего чека», констатирует Титов. По его мнению, решением проблемы могло бы стать создание стационарных «кальянных клубов», но не на базе объектов общепита, а по соседству с ними.