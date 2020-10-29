Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 78,87 (+1,32) Инвестиции, 12:31
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,6 (+1,34) Инвестиции, 12:31
ЦБ предложил создать новый тип инвестиционных счетов для граждан Финансы, 16:02 ВТБ заявил о планах открыть офисы без людей Общество, 15:57 Путин заявил о «палках в колеса» в газовые проекты России от стран Запада Экономика, 15:56 Взыскательные и капризные: аренда бизнес-джетов и сарафанное радио РБК и Райффайзенбанк, 15:52 Росприроднадзор подал иск к «дочке» «Газпрома» на 225 млн руб. Бизнес, 15:44 Трехкратный олимпийский чемпион по гимнастике заразился коронавирусом Спорт, 15:44 Путин объяснил нежелание говорить о выборах в США Политика, 15:42 Skoda запустила производство новой Octavia в России Авто, 15:40 Криптобиржа FTX откроет торги акциями Apple, Amazon и других компаний Крипто, 15:40 Переводы без комиссии: Paysend и Mastercard меняют правила игры Партнерский материал, 15:34 Молчать или кричать: каким должен быть бренд в мире новой этики Pro, 15:33 Бывшего главу «Сибантрацита» задержали в Шереметьево с наркотиками Общество, 15:33 Почему в России блокируют криптообменники Крипто, 15:30 Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России Политика, 15:27
Форум «Россия зовет!» ,  
0 

Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Фото:Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться в России в конце 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию с мероприятия ведет РБК.

Video

«Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что перед Россией в первую очередь стоит задача обеспечить вакцинирование россиян, чтобы «защитить их здоровье от этой опасной инфекции».

Однако он добавил, что Россия также готова работать с другими странами по вопросу производства российских вакцин от коронавируса. По его словам, Москва готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности на внешнем рынке и производство вакцины на зарубежных площадках. Путин подчеркнул, что объем этого рынка достигает $100 млрд в год.

Путин назвал проблемы для массового производства вакцины от коронавируса
Общество
Фото:ТАСС

Российский лидер назвал основную проблему, которую предстоит решить России для массового производства вакцин от коронавируса, — нехватка оборудования. «Есть определенные проблемы, связанные с наличием или отсутствием определенного объема оборудования — «железа», что называется», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

В стране зарегистрировали две вакцины от COVID-19 — препарат «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), разработанный московским Центром им. Н.Ф. Гамалеи, и препарат «ЭпиВакКорона», разработанный новосибирским научным центром «Вектор». Сейчас вакцина «Спутник V» проходит завершающий этап клинических испытаний.

Первой страной, получившей российскую вакцину, стала Белоруссия, которая подключилась к клиническим исследованиям. В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией об испытаниях «Спутник V» в этой стране и последующей поставке 100 млн доз.

По данным фонда, в 2020–2021 годах российскую вакцину от коронавирусной инфекции получат около 1 млрд человек в 30 странах, включая Индию, ОАЭ, Южную Корею, Японию, Грецию, Сербию, Саудовскую Аравию, Филиппины.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

 

Владимир Путин вакцина Россия «Россия зовет!»
Материалы по теме
Путин назвал проблемы для массового производства вакцины от коронавируса
Общество
Путин пообещал продлить меры поддержки малому и среднему бизнесу
Экономика
Путин заявил об отсутствии планов вводить «общенациональный локдаун»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter