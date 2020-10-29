Путин назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в России

Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться в России в конце 2020 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию с мероприятия ведет РБК.

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«Уже во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем приступить в конце года», — заявил он.

Глава государства подчеркнул, что перед Россией в первую очередь стоит задача обеспечить вакцинирование россиян, чтобы «защитить их здоровье от этой опасной инфекции».

Однако он добавил, что Россия также готова работать с другими странами по вопросу производства российских вакцин от коронавируса. По его словам, Москва готова обеспечить продажу интеллектуальной собственности на внешнем рынке и производство вакцины на зарубежных площадках. Путин подчеркнул, что объем этого рынка достигает $100 млрд в год.