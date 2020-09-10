В РПФИ заявили о готовности Бразилии выпускать российскую вакцину

Глава фонда заявил о намерении России отправить в Латинскую Америку до 100 млн доз. По его словам, соответствующая договоренность будет достигнута в ближайшее время

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился с Бразилией о производстве на территории этой страны российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщает «Интерфакс», об этом на пресс-конференции заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

По его словам, помимо этого Бразилия готова присоединиться и к клиническим испытаниям вакцины наряду с другими государствами — Мексикой, Индией, а также некоторыми странами Ближнего Востока.

«Мы ожидаем, что уже к октябрю у нас будут результаты на 25–30 тыс. людей, которые полностью прошли 42 дня с момента вакцинации», — сказал Дмитриев.

Также глава РФПИ заявил о том, что накануне была достигнута договоренность о поставках 32 млн доз вакцины в Мексику. «В ближайшее время, буквально завтра мы объявим о поставке до 100 млн доз в другие страны Латинской Америки», — добавил он.

7 сентября совместное производство российской вакцины с Саудовской Аравией президент Владимир Путин обсудил с королем этой страны Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Российская вакцина от коронавирусной инфекции под торговым названием «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа этого года. Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Россия получила запросы на 1 млрд доз «Спутник V» от 20 стран. По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, для экспорта препарат будет производиться совместно с иностранными партнерами.