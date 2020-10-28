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Пандемия коронавируса ,  
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Власти сообщили о нарушениях в 79% театров, фитнес-центров и ТЦ Москвы

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 79% проверенных с мая в Москве торговых центров, театров, кинотеатров и фитнес-центров нарушили противоэпидемические меры. Об этом на заседании Московской городской думы рассказала глава Московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева, сообщает сайт ведомства.

«Было проведено более 1,6 тыс. проверок театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли, спортивных объектов, где замкнутое пространство и массовое сосредоточение людей, при этом нарушения установлены в 79% случаев», — говорится в сообщении.

Всего с мая было проведено более 15 тыс. мероприятий по контролю, в том числе мониторинговые обследования более 14 тыс. объектов, нарушения установлены в 24% случаев. Общая сумма наложенных штрафов составила 29 млн руб., приостановлена деятельность 235 объектов.

Два дня назад Роспотребнадзор опечатал клубно-концертный зал «Известия Hall», в котором были выявлены нарушения профилактических мер. Заведению грозит штраф до 500 тыс. руб. или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Роспотребнадзор усилит контроль за мерами против COVID-19 в вузах Москвы
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

С 28 октября в Москве действует обязательное ношение масок во всех местах, где могут одновременно находиться более 50 человек. Граждане должны носить маски в общественных местах, транспорте, лифтах и на парковках.

В Роспотребнадзоре отметили улучшение эпидемиологической обстановки в Москве по сравнению с сентябрем и началом октября. По словам Андреевой, повсеместного закрытия бизнеса в Москве не будет, применят лишь точечные меры против отдельных нарушителей.

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За последние сутки в Москве, по данным оперативного штаба, коронавирус диагностировали у 3670 человек. Это наименьший суточный прирост заболевших с 8 октября, когда за день было выявлено 3323 новых случая заражения.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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