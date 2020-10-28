Власти сообщили о нарушениях в 79% театров, фитнес-центров и ТЦ Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 79% проверенных с мая в Москве торговых центров, театров, кинотеатров и фитнес-центров нарушили противоэпидемические меры. Об этом на заседании Московской городской думы рассказала глава Московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева, сообщает сайт ведомства.

«Было проведено более 1,6 тыс. проверок театров, кинотеатров, торговых центров, выставочных залов, сетевых магазинов торговли, спортивных объектов, где замкнутое пространство и массовое сосредоточение людей, при этом нарушения установлены в 79% случаев», — говорится в сообщении.

Всего с мая было проведено более 15 тыс. мероприятий по контролю, в том числе мониторинговые обследования более 14 тыс. объектов, нарушения установлены в 24% случаев. Общая сумма наложенных штрафов составила 29 млн руб., приостановлена деятельность 235 объектов.

Два дня назад Роспотребнадзор опечатал клубно-концертный зал «Известия Hall», в котором были выявлены нарушения профилактических мер. Заведению грозит штраф до 500 тыс. руб. или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.