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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор усилит контроль за мерами против COVID-19 в вузах Москвы

Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В столичных высших учебных заведениях усилят контроль за соблюдением мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во время онлайн-заседания Мосгордумы главный санитарный врач по Москве Елена Андреева.

«Мы сегодня усиливаем контроль, и проводим совещания с советом ректоров, и анализируем ситуацию по вузам в городе, потому что количество и студентов и преподавателей — это где-то в пределах 800 тыс.», — сказала Андреева.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По ее словам, не во всех вузах контроль над соблюдением мер организован как должно. Это способствует росту заболеваемости среди студентов.

При этом обычно молодежь переносит COVID-19 не тяжело. Однако молодые люди могут заразить пожилых родственников и преподавателей, для которых коронавирус несет большие риски, добавила Андреева.

В Минобрнауки исключили обсуждение полного перевода вузов на дистанционку
Общество
Фото:Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что студенты российских вузов не должны будут переходить на дистанционный режим обучения, если они будут соблюдать все необходимые меры, в том числе сохранять дистанцию и носить медицинские маски.

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При этом некоторые вузы частично перешли на удаленное обучение. Например, Высшая школа экономики перевела все лекции в онлайн-формат, а в Московском государственном лингвистическом университете РБК сообщили, что на дистанционное обучение отправили всех, кроме студентов первого курса очной формы обучения и тех, кто проходит военное обучение при вузе.

Роспотребнадзор коронавирус вузы
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