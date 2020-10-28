Роспотребнадзор усилит контроль за мерами против COVID-19 в вузах Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В столичных высших учебных заведениях усилят контроль за соблюдением мер против распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила во время онлайн-заседания Мосгордумы главный санитарный врач по Москве Елена Андреева.

«Мы сегодня усиливаем контроль, и проводим совещания с советом ректоров, и анализируем ситуацию по вузам в городе, потому что количество и студентов и преподавателей — это где-то в пределах 800 тыс.», — сказала Андреева.

По ее словам, не во всех вузах контроль над соблюдением мер организован как должно. Это способствует росту заболеваемости среди студентов.

При этом обычно молодежь переносит COVID-19 не тяжело. Однако молодые люди могут заразить пожилых родственников и преподавателей, для которых коронавирус несет большие риски, добавила Андреева.