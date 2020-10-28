В Москве выявили минимальное число зараженных COVID почти за три недели

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 3 670 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Как следует из данных штаба, это наименьший суточный прирост заболевших с 8 октября, когда за день было выявлено 3 323 новых случая заражения.

С начала эпидемии в Москве COVID-19 диагностировали у 409 022 человек. Из них выздоровели 300 051 человек (4577 за сутки), скончались 6578 (75 за сутки).

По словам главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, ситуацию с коронавирусной инфекцией в Москве удалось стабилизировать. Андреева отметила, что прирост заболеваемости и коэффициент распространения COVID-19 в столице сейчас гораздо ниже, чем в самом начале октября.