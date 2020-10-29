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Врачи назвали особенности лечения коронавируса у детей

Фото:Luis Alvarenga / Getty Images
Фото: Luis Alvarenga / Getty Images

Заболевание COVID-19 протекает у детей легче, чем у взрослых. Важно обеспечить ребенку уход, как при заболевании ОРВИ. Об этом РБК рассказала кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова.

«Я не сталкивалась с тяжелыми пациентами, у моих инфекция протекала легко, как обычная ОРВИ. Только когда дети сдавали тесты, можно было ее выявить. Симптомы были: выраженная слабость, потеря аппетита, легкое покашливание, — пояснила она. — Если у детей легкая форма коронавирусной инфекции, особенного лечения им не требуется. Это охранительный режим, облегченное питание, обильное теплое питье».

Из-за схожести с ОРВИ определить наличие COVID-19 у ребенка без теста достаточно сложно. Чтобы исключить варианты других вирусных заболеваний, Добрецова рекомендовала родителям привить детей от гриппа. Сделать это необходимо до середины ноября.

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Фото:Наиль Фаттахов / ТАСС

Реже всего коронавирус встречается у грудных детей, рассказала педиатр. «Я не сталкивалась с болезнью у грудных детей. Здесь многое зависит еще и от иммунитета матери. Если у нее хороший иммунитет, в первый год жизни ее антитела защищают ребенка от многих инфекций. Главное — уменьшить контакты, чтобы друзья и знакомые не ходили и не смотрели на ребенка», — считает Добрецова.

Она объяснила, что минимизировать контакты ребенка с другими людьми нужно не из-за риска заражения. Дело в том, что от присутствия незнакомых людей груднички испытывают стресс, который негативно сказывается на их иммунитете.

С тем, что коронавирусная инфекция довольного легко протекает у детей, согласился врач-инфекционист, педиатр и главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

«У детей коронавирусная инфекция протекает легче, чем у взрослых, маскируется под ОРВИ. У детей реже бывают осложнения, пневмония, им реже требуется госпитализация. При этом последствия инфекции неизвестны: коронавирус может влиять и на нервную, и на эндокринную, и на репродуктивную систему», — рассказал он.

Специалист объяснил, что никто из его пациентов не был в тяжелом состоянии. У детей отмечались повышенная температура, заложенность носа, боль в горле и кашель. В связи с этим для них существуют отдельные протоколы лечения. «Они обычно обходятся без антибиотиков и препаратов, разжижающих кровь», — заявил педиатр.

Как и Добрецова, Тимаков уверен, что COVID-19 у грудных детей встречается крайне редко. «У них болезнь протекает в еще более легкой форме: просто температура и небольшой кашель», — сообщил врач.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

По словам инфекциониста, педиатра и профессора кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елены Мескиной, дети и взрослые получают одинаковые препараты при COVID-19, за исключением лекарств, предназначенных для лечения тяжелых форм, например противомалярийных препаратов или фавипиравира.

«С одной стороны, это обусловлено возрастными ограничениями приема этих препаратов, с другой — дети легче переносят заболевание. А вот умифеновир и препараты интерферона дети получают», — рассказала она.

Если у детей после заболевания появляются осложнения, чаще всего они вызваны не самим вирусом, а последствиями приема препаратов. «Так как этот вирус поражает сосуды, после СOVID-инфекции у детей может появиться тревожность, депрессия, усталость», — объяснила Мескина.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Серьезные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром (воспалительный процесс, поражающий одновременно несколько систем организма), у детей также встречаются крайне редко. «Это избыточная иммунная реакция, которую провоцирует COVID. При нем у детей могут поражаться практически все органы. В Московской области было девять таких случаев», — сообщила профессор.

Кроме того, несмотря на наличие вируса, вероятность заразиться от ребенка COVID-19 крайне мала, особенно если он носит маску.

«Если, например, семья приехала из-за границы, им нужно сдать анализы и у ребенка нет никаких симптомов, то даже если он является носителем вируса, вероятность передать вирус другому в очереди минимальна, если он будет в маске», — рассказала Мескина.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

При этом вероятность, что вирус будет передаваться между детьми, еще меньше. «От ребенка ребенку вирус передается значительно в меньшей степени. Ребенку нужна более высокая вирусная нагрузка, чтобы заразиться. А выделение вируса от другого ребенка меньше. Если дети находятся в масках и соблюдают дистанцию, то они не заразятся», — добавил Тимаков.

В сентябре глава Роспотребнадзора заявляла, что дети школьного возраста практически не болеют коронавирусом. По ее словам, на тот момент носителями инфекции были около 2% детей, но никто из них не болел.

Позднее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский предположил, что дети становятся бессимптомными разносчиками инфекции из-за отсутствия некоторых рецепторов. В связи с этим он рекомендовал изолировать младших членов семьи от пожилых родственников, для которых COVID-19 является действительно опасным заболеванием.

коронавирус врачи педиатр новости
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Вирусологи оценили гипотезу о детях — разносчиках COVID
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