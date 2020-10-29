Врачи назвали особенности лечения коронавируса у детей

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Заболевание COVID-19 протекает у детей легче, чем у взрослых. Важно обеспечить ребенку уход, как при заболевании ОРВИ. Об этом РБК рассказала кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, основатель Центра формирования здорового образа жизни и главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова.

«Я не сталкивалась с тяжелыми пациентами, у моих инфекция протекала легко, как обычная ОРВИ. Только когда дети сдавали тесты, можно было ее выявить. Симптомы были: выраженная слабость, потеря аппетита, легкое покашливание, — пояснила она. — Если у детей легкая форма коронавирусной инфекции, особенного лечения им не требуется. Это охранительный режим, облегченное питание, обильное теплое питье».

Из-за схожести с ОРВИ определить наличие COVID-19 у ребенка без теста достаточно сложно. Чтобы исключить варианты других вирусных заболеваний, Добрецова рекомендовала родителям привить детей от гриппа. Сделать это необходимо до середины ноября.

Реже всего коронавирус встречается у грудных детей, рассказала педиатр. «Я не сталкивалась с болезнью у грудных детей. Здесь многое зависит еще и от иммунитета матери. Если у нее хороший иммунитет, в первый год жизни ее антитела защищают ребенка от многих инфекций. Главное — уменьшить контакты, чтобы друзья и знакомые не ходили и не смотрели на ребенка», — считает Добрецова.