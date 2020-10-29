Врачи назвали особенности лечения коронавируса у детей

Она объяснила, что минимизировать контакты ребенка с другими людьми нужно не из-за риска заражения. Дело в том, что от присутствия незнакомых людей груднички испытывают стресс, который негативно сказывается на их иммунитете.
С тем, что коронавирусная инфекция довольного легко протекает у детей, согласился врач-инфекционист, педиатр и главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.
«У детей коронавирусная инфекция протекает легче, чем у взрослых, маскируется под ОРВИ. У детей реже бывают осложнения, пневмония, им реже требуется госпитализация. При этом последствия инфекции неизвестны: коронавирус может влиять и на нервную, и на эндокринную, и на репродуктивную систему», — рассказал он.
Специалист объяснил, что никто из его пациентов не был в тяжелом состоянии. У детей отмечались повышенная температура, заложенность носа, боль в горле и кашель. В связи с этим для них существуют отдельные протоколы лечения. «Они обычно обходятся без антибиотиков и препаратов, разжижающих кровь», — заявил педиатр.
Как и Добрецова, Тимаков уверен, что COVID-19 у грудных детей встречается крайне редко. «У них болезнь протекает в еще более легкой форме: просто температура и небольшой кашель», — сообщил врач.
По словам инфекциониста, педиатра и профессора кафедры педиатрии Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского Елены Мескиной, дети и взрослые получают одинаковые препараты при COVID-19, за исключением лекарств, предназначенных для лечения тяжелых форм, например противомалярийных препаратов или фавипиравира.
«С одной стороны, это обусловлено возрастными ограничениями приема этих препаратов, с другой — дети легче переносят заболевание. А вот умифеновир и препараты интерферона дети получают», — рассказала она.
Если у детей после заболевания появляются осложнения, чаще всего они вызваны не самим вирусом, а последствиями приема препаратов. «Так как этот вирус поражает сосуды, после СOVID-инфекции у детей может появиться тревожность, депрессия, усталость», — объяснила Мескина.
Серьезные последствия, такие как мультисистемный воспалительный синдром (воспалительный процесс, поражающий одновременно несколько систем организма), у детей также встречаются крайне редко. «Это избыточная иммунная реакция, которую провоцирует COVID. При нем у детей могут поражаться практически все органы. В Московской области было девять таких случаев», — сообщила профессор.
Кроме того, несмотря на наличие вируса, вероятность заразиться от ребенка COVID-19 крайне мала, особенно если он носит маску.
«Если, например, семья приехала из-за границы, им нужно сдать анализы и у ребенка нет никаких симптомов, то даже если он является носителем вируса, вероятность передать вирус другому в очереди минимальна, если он будет в маске», — рассказала Мескина.
При этом вероятность, что вирус будет передаваться между детьми, еще меньше. «От ребенка ребенку вирус передается значительно в меньшей степени. Ребенку нужна более высокая вирусная нагрузка, чтобы заразиться. А выделение вируса от другого ребенка меньше. Если дети находятся в масках и соблюдают дистанцию, то они не заразятся», — добавил Тимаков.
В сентябре глава Роспотребнадзора заявляла, что дети школьного возраста практически не болеют коронавирусом. По ее словам, на тот момент носителями инфекции были около 2% детей, но никто из них не болел.
Позднее профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский предположил, что дети становятся бессимптомными разносчиками инфекции из-за отсутствия некоторых рецепторов. В связи с этим он рекомендовал изолировать младших членов семьи от пожилых родственников, для которых COVID-19 является действительно опасным заболеванием.