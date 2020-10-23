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Вирусологи оценили гипотезу о детях — разносчиках COVID

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дети могут быть переносчиками коронавирусной инфекции, сообщил РБК профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Конечно, дети могут быть переносчиками, могут переносить инфекцию на ногах, бессимптомно. Поэтому по возможности детей нужно изолировать от пожилых родственников», — сказал Аграновский.

Он подтвердил, что дети переносят болезнь легче, чем взрослые. По его словам, это может объясняться тем, что у них меньше соответствующих рецепторов, в частности рецептора ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2).

«ACE2-рецептор — это белок, он находится в слизистой оболочке человека. Если представим, что вирус — это флешка, мы — это жесткий диск, то ACE2 — это USB-разъем. Вирус садится на этот белок и попадает в организм», — рассказал ученый.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Информацию о том, что дети могут передавать вирус взрослым, также подтвердил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Конечно, в последнее время высказывается много авторитетных мнений, но последние научные публикации показывают, что как раз дети и могут переносить инфекцию. Поэтому и говорят, что нужно изолировать детей от бабушек и дедушек», — сказал он РБК.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян заявил, что предположение о том, что дети — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось.

По его словам, коронавирус в основном попадает в организм человека через рецептор ACE2, представленность которого в клетках увеличивается с возрастом.

У детей ACE2 представлен минимально, поэтому даже при заражении COVID-19 этого вируса в организме ребенка немного. Поэтому дети гораздо в меньшей степени являются разносчиками инфекции, чем взрослые, пояснил Тотолян.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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