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Дети могут быть переносчиками коронавирусной инфекции, сообщил РБК профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Конечно, дети могут быть переносчиками, могут переносить инфекцию на ногах, бессимптомно. Поэтому по возможности детей нужно изолировать от пожилых родственников», — сказал Аграновский.

Он подтвердил, что дети переносят болезнь легче, чем взрослые. По его словам, это может объясняться тем, что у них меньше соответствующих рецепторов, в частности рецептора ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2).

«ACE2-рецептор — это белок, он находится в слизистой оболочке человека. Если представим, что вирус — это флешка, мы — это жесткий диск, то ACE2 — это USB-разъем. Вирус садится на этот белок и попадает в организм», — рассказал ученый.