Врач допустила проблемы с фертильностью у переболевших в детстве COVID

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дети перенесшие заболевание коронавирусной инфекцией в дальнейшим могут иметь проблемы с фертильностью. Об этом заявила председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, сообщает «РИА Новости».

«Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза», — сказала Намазова-Баранова. Она добавила, что в будущем это грозит проблемами с низкой фертильностью следующих поколений.

По ее словам, обследования перенесших коронавирус детей показали снижение на 30% когнитивных функций, даже если болезнь проходила бессимптомно.

Представитель Союза педиатров добавила, что за детьми, которые переболели инфекцией необходимо обязательное наблюдение.