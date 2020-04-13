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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Роспотребнадзора назвала долю зараженных COVID-19 без симптомов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 1040 зараженных коронавирусом без клинических симптомов. Об этом она сообщила в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов как контактных. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», — сказала она.

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По ее словам, часть из них обнаружили в Московской области. Из 2558 новых случаев заражения, которые подтвердили в стране за сутки, у 22% заболевание протекает в форме внебольничной пневмонии, у 25% — острого респираторного вирусного заболевания (ОРВИ) и почти 41% — это люди без «клиники», то есть симптомов.

Попова рассказала, что с начала апреля доля подобных зараженных коронавирусом выросла с 12–15% до 40%. По ее словам, среди тех, кто контактировал с инфицированными, пневмонией заболевают не более 5%, а часть из них не заболевает совсем.

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Глава Роспотребнадзора сообщила, что определенное количество дней в стране будет расти количество заболевших и подтвержденных случаев заражения. «Мы надеемся, не больше чем неделю», — сказала она.

По данным Минздрава, инкубационный период коронавируса составляет от двух суток до двух недель, а в среднем — пять–семь суток. В ведомстве сообщили, что основными симптомами заболевания являются повышенная температура, кашель, одышка, ощущение заложенности в груди, утомляемость. Помимо этого у зараженного могут появиться насморк, снижение обоняния и вкуса, боль в горле, в мышцах, головная боль и ряд других симптомов.

Теги: Роспотребнадзор, коронавирус, симптомы
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