Глава Роспотребнадзора назвала долю зараженных COVID-19 без симптомов

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что за прошедшие сутки в России зарегистрировали 1040 зараженных коронавирусом без клинических симптомов. Об этом она сообщила в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Это люди без клиники, это люди, которых мы выявили при обследовании всех очагов как контактных. То есть мы говорим не о заболевших, мы говорим об инфицированных», — сказала она.

По ее словам, часть из них обнаружили в Московской области. Из 2558 новых случаев заражения, которые подтвердили в стране за сутки, у 22% заболевание протекает в форме внебольничной пневмонии, у 25% — острого респираторного вирусного заболевания (ОРВИ) и почти 41% — это люди без «клиники», то есть симптомов.

Попова рассказала, что с начала апреля доля подобных зараженных коронавирусом выросла с 12–15% до 40%. По ее словам, среди тех, кто контактировал с инфицированными, пневмонией заболевают не более 5%, а часть из них не заболевает совсем.