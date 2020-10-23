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Пандемия коронавируса ,  
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Эпидемиолог назвал неподтвержденной версию о детях — разносчиках COVID-19

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось. Об этом сообщил «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

По словам Тотоляна, ранее стало известно, что дети болеют коронавирусной инфекцией редко. Возникло предположение, что дети переносят COVID-19 в бессимптомной форме или являются носителями вируса, поэтому от них заражаются взрослые.

«Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что, наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — сказал Тотолян.

Как пояснил эксперт, вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Основные «входные ворота» — рецептор ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), представленность которого в клетках увеличивается с возрастом. У детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, сказал он.

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Фото:Maja Hitij / Getty Images

Эпидемиолог добавил, что даже при заражении COVID-19 этого вируса в организме детей немного. Так как у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим. Из-за этого он гораздо в меньшей степени является разносчиком инфекции, чем взрослый.

В апреле в Роспотребнадзоре сообщили, что дети дольше, чем взрослые, остаются носителями коронавирусной инфекции, но переносят ее легче.

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Также в начале октября ученые Принстонского университета, Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета выяснили, что в распространении коронавируса во всем мире большую роль сыграли дети и молодежь, которые составляют лишь небольшой процент среди заразившихся.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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