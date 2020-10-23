Эпидемиолог назвал неподтвержденной версию о детях — разносчиках COVID-19

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Предположение о том, что школьники — активные разносчики коронавируса, не подтвердилось. Об этом сообщил «РИА Новости» директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

По словам Тотоляна, ранее стало известно, что дети болеют коронавирусной инфекцией редко. Возникло предположение, что дети переносят COVID-19 в бессимптомной форме или являются носителями вируса, поэтому от них заражаются взрослые.

«Но в одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что, наоборот, не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — сказал Тотолян.

Как пояснил эксперт, вирус размножается в организме, только если ему удалось проникнуть в клетки. Основные «входные ворота» — рецептор ACE2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), представленность которого в клетках увеличивается с возрастом. У детей она минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, сказал он.