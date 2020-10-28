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Авария с топливом в Норильске ,  
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«Норникель» завершил основные этапы устранения последствий аварии на ТЭЦ

Норникель GMKN ₽18 790 -1,88% Купить
Фото:nornickel.ru
Фото: nornickel.ru

Специалисты «Норникеля» завершили три основных этапа ликвидации последствий разлива нефти на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщается на сайте компании.

Компании удалось полностью локализовать разлив нефтепродуктов и завершить сбор основной массы топливно-водяной смеси. «По смонтированным трубопроводам перекачено более 25 тыс. кв. м топливно-водяной смеси из временного резервуарного парка на склад хранения для последующей сепарации перекачиваемой смеси», — сообщили в компании.

Как отметили в компании, Минпромторг оказал визовую поддержку иностранным специалистам, а также предоставил перечень компаний, которые на первых порах обеспечили «Норникель» необходимыми материалами и техникой для сбора и утилизации нефтепродуктов.

«Норникель» проверит более 600 объектов после аварии в Норильске
Общество
Фото:Дмитрий Шаромов / Greenpeace / AP

В августе «Норникель» снес до фундамента аварийный резервуар № 5, который стал причиной аварии на ТЭЦ.

Авария на принадлежащей НТЭК ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Из поврежденного хранилища вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в 2 млрд. Однако в компании не согласились с суммой предъявленного ущерба.

При этом «Норникель» выразил готовность ликвидировать последствия аварии за свой счет. Глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что устранение последствий аварии обойдется компании в 10 млрд руб. и выше.

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