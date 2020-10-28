«Норникель» завершил основные этапы устранения последствий аварии на ТЭЦ

Фото: nornickel.ru

Специалисты «Норникеля» завершили три основных этапа ликвидации последствий разлива нефти на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщается на сайте компании.

Компании удалось полностью локализовать разлив нефтепродуктов и завершить сбор основной массы топливно-водяной смеси. «По смонтированным трубопроводам перекачено более 25 тыс. кв. м топливно-водяной смеси из временного резервуарного парка на склад хранения для последующей сепарации перекачиваемой смеси», — сообщили в компании.

Как отметили в компании, Минпромторг оказал визовую поддержку иностранным специалистам, а также предоставил перечень компаний, которые на первых порах обеспечили «Норникель» необходимыми материалами и техникой для сбора и утилизации нефтепродуктов.

В августе «Норникель» снес до фундамента аварийный резервуар № 5, который стал причиной аварии на ТЭЦ.